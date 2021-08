Bien dicen que las costumbres jamás se pierden y es precisamente Miguel Herrera, el más claro ejemplo de esto. El ahora técnico de los Tigres señaló al arbitraje como la causa para que su equipo, perdieran ante los Diablos Rojos.

"Me deja tranquilo, hicimos un gran partido, pero cuando mejor jugábamos nos condicionaron con un penalti, dos amonestaciones, a nosotros nos sacan las tarjetas muy rápido y al otro lado no pasa lo mismo", dijo el "Piojo".

El técnico indicó que la expulsión a Pizarro, se pudo evitar. "Lo de Guido, lo de reclamar es lo que tenemos que trabajar, pero se entiende, el penalti fue inexistente y una jugada antes que no se revisa una falta. Un faul hizo Guido y lo amonestó luego, luego… Las tarjetas que no debemos de regalar, eso es lo que hay que anular, lo demás son circunstancias del juego".

Aceptó que su equipo no estuvo "tan derecho en la conclusión de las jugadas. Me deja tranquilo, estuvimos metiendo y generando. Estábamos haciéndolo bien, pero vino esa jugada donde tapan a Nahuel y viene el gol… No fue una jugada de mano a mano. Estábamos modificando cuando te cae el gol…".

Aseguró que la filosofía en Tigres, no es dejar jugar al rival: "Vamos a tratar de atacar y no dejar espacios, hoy no hubo hasta que nos expulsaron a un jugador, mientras estuvimos once contra once, tuvimos mejor llegada, pero vino este desbarajuste, sale un expulsado y tienes que ir a apretar, a buscar el resultado, no te sirve de nada tener un equipo bien parado si no tienes el resultado".

Justificó que no se utilizara a André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, que ni siquiera viajaron a Toluca: "Los franceses venían con un trajinar muy fuerte, no estaban para el juego, no íbamos a traerlos para lesionarse. Los dos estarán para el siguiente juego".

JL