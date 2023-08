Entre lesiones y jugadores suspendidos, la noche de este domingo el América no contó con varios de sus mejores hombres para el duelo contra Atlas.

Al respecto de este tema el entrenador André Jardine lamentó la ausencia de atacantes como Henry Martín, esto además de que destacó que su equipo no ha podido tener continuidad con un mismo 11.

“La ausencia de Henry es bastante sentida porque es el jugador más terminal que tenemos, es un jugador de área, un delantero que lo vimos haciendo pareja con Quiñones, pero no pudimos repetir esta idea infelizmente. Hace falta Fidalgo, aunque no estamos lamentando las ausencias, espero que pronto lleguemos a la versión que podemos ser (…) Aún nos hacen falta algunos jugadores, no conseguimos dar secuencia para tener una idea más consistente”, comentó.

América empató 1-1 contra Atlas en partido jugado sobre la cancha del Estadio Azteca, y ahora que disputarán una racha importante de partidos en calidad de local, el estratega azulcrema resaltó que no ha sido culpa del club el ser beneficiado con juegos consecutivos en casa.

“Jugar como local en cualquier liga del mundo te da una ventaja, es estadístico. Tenemos una cancha buena y la gente apoya, pero que quede claro que no tenemos culpa de esto porque al final no pudimos jugar de visita por las condiciones de la cancha. No hay que reclamar de nada y sí hacer que el factor local prevalezca a nuestro favor”, finalizó.

Originalmente este duelo entre América y Atlas estaba programado para disputarse en la cancha del Estadio Jalisco, pero debido al mal estado de la cancha fue que las acciones se trasladaron al coloso de Santa Úrsula.

