La nueva era está en marcha, el futbol mexicano dejó de ser abierto y para todo el público, para dar paso a nuevas opciones en cuanto a transmisiones se refiere, y es que entre los sistemas de cable, satelitales y aplicaciones móviles se reparten el pastel llamado Liga MX.

Tan solo en esta Jornada 2 del Apertura 2022, los únicos encuentros que se pudieron ver en televisión abierta, fueron el Mazatlán vs Tigres, Puebla vs Santos que los tuvo Televisión Azteca, así como el que sostuvo el Cruz Azul ante Pachuca el sábado en el Estadio Azteca, que transmitió Canal 5, el resto fueron transmitidos por aplicaciones como VIX, Fox Sports Premium o el canal Afizzionados, sin olvidar que también estuvieron presentes los sistemas de cable en sus canales de Fox Sports.

Además, en uno de los días más futboleros por excelencia, el domingo, no todos los aficionados pudieron disfrutar del futbol en televisión abierta, ya que el encuentro entre Toluca y Atlas fue exclusivo por el canal de IZZI, mientras que el de Querétaro frente a Necaxa lo transmitió Fox Sports en los diversos sistemas de cable.

El futbol de manera gratuita ha dejado de ser gratis en su gran mayoría para las familias mexicanas, y es que además de tener un sistema de cable que ofrezca internet suficiente para soportar tantas plataformas, también hay que pagar adicionalmente las aplicaciones como Afizzionados, Blim o Fox Sports Premium.

FUTBOL INTERNACIONAL

El balompié mundial no se salva y es que muchas aplicaciones o plataformas de streaming se han adueñado de las diversas ligas y competencias a lo largo y ancho del planeta, ya que HBO MAX, Star Plus, Prime Video, Claro Sports, Paramaunt Plus tienen en su poder a ligas como la Champions League, la Liga de España, la Bundesliga, la Premier League o la Liga Italiana, por lo que el futbol está cada vez más alejado de la afición.

A nivel de selecciones, no es nada nuevo que la compañía de televisión satelital SKY ha tenido los derechos de transmisión total de los mundiales de futbol desde el 2006, antes lo tenía DirectTV y solo la televisión abierta tenía el derecho de transmitir la mitad del evento.

FUTBOL MEXICANO POR TV RESTRINGIDA

VIX, por el momento gratis*

Afizzionados, $139 al mes*

Fox Premium, $110 al mes*

Blim, (Afizzionados), $109 al mes

Fox Sports

ESPN

TUDN

*Aplicaciones móviles con costo

JL