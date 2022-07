Chivas: ¿Primeras dos jornadas sin gol? El Rebaño repite arranque gris de torneo

Decepción y desilusión invaden el sentir de la afición rojiblanca. Chivas sumó sólo un punto de seis posibles como local y no han podido anotar gol en este arranque del Torneo Apertura 2022.

Pero lo más preocupante es que la falta de gol en el Rebaño no es una consecuencia del déficit en la definición o de la ausencia de un centro delantero voraz. Chivas no genera llegada, no inquieta al rival. El Guadalajara carece de argumentos ofensivos. Dependen de individualidades.

Difícilmente los dirigidos por Ricardo Cadena generan peligro en el área rival, si no es por alguna jugada individual de Alexis Vega o Fernando Beltrán.

Aún es muy temprano en el torneo, pero Chivas ya desaprovechó la localía en las primeras dos jornadas. Sumaron solamente un punto jugando ante rivales como Juárez y San Luis, quienes están entre las nóminas más bajas de toda la Liga MX.

LA MISMA PELÍCULA

Chivas, junto con Querétaro, es hasta ahora el único equipo que no ha marcado gol en este inicio de torneo. Pero esta historia no es nueva en el Rebaño.

En la era de los Torneos Cortos esta es ya la cuarta ocasión en la que Chivas se va sin anotar en sus primeros dos partidos de un certamen, y la tercera vez que sucede en los últimos siete años.

Les pasó en el Invierno 2000. El Rebaño era dirigido por Hugo Hernández. Debutaron con un empate sin goles ante Irapuato y después cayeron 2-0 contra Atlas. Aquel equipo finalizó en el penúltimo lugar de la clasificación.

Pasaron 15 años para que se repitiera la historia. Las Chivas dirigidas por José Manuel de la Torre se fueron sin anotar en sus primeros dos juegos del Apertura 2015. Cayeron 2-0 contra Veracruz y 1-0 ante Cruz Azul. El equipo concluyó decimotercero de la tabla general.

El Guard1anes 2020 había sido el último torneo donde Chivas se fue sin goles tras las primeras dos jornadas. Aquella ocasión debutaron con un 0-0 frente a León y cayeron 2-0 ante Santos.

Sin embargo, en aquel año 2020, Luis Fernando Tena fue cesado del banquillo rojiblanco tras caer 1-0 ante Puebla en la Fecha 3 y vino así Víctor Manuel Vucetich al relevo para llevar al Rebaño hasta las Semifinales.

GC