Después de nueve jornadas disputadas, es decir, justo a la mitad del Apertura 2025, la Liga MX comienza a perfilar a sus contendientes más sólidos y a los equipos que tendrán que remar contracorriente para aspirar a la fase final. Por ahora, solo dos clubes han logrado superar la barrera de los 20 puntos, siendo Cruz Azul y Rayados, que registran 23 y 22 unidades, respectivamente.

La Máquina se ha convertido en el rival a vencer, no solo por su posición en la cima, sino porque es el único equipo invicto del torneo, con un balance de siete victorias y dos empates que refleja la consistencia de su proyecto bajo la dirección de Nicolás Larcamón; muy cerca le sigue Monterrey que también presume de un paso casi perfecto, confirmando su etiqueta de favorito, pues solo registra una derrota, por siete triunfos y un empate.

En cuanto a los boletos directos a Liguilla, por el momento los otros cuatro equipos que acompañan a Cruz Azul y Rayados son Toluca, América, Tijuana y Tigres, todos con un rendimiento destacado en la primera parte del certamen.

La pelea por los puestos de repechaje luce aún más apretada. Actualmente son Pumas, Pachuca, Juárez y León los que ocupan esos lugares, aunque la diferencia de puntos con sus perseguidores mantiene abierta la competencia.

En contraste, equipos como Chivas empiezan a quedar rezagados. El Rebaño se ubica en la undécima posición con apenas 8 unidades, lo que refleja un panorama complicado que los obliga a recomponer el camino si quieren aspirar a la fase final.

La situación se vuelve aún más tensa si se considera que debajo suyo Santos, Mazatlán, Atlas y Querétaro están empatados con 7 puntos, por lo que cualquier tropiezo podría hundir aún más a los tapatíos.

En el fondo de la tabla, Puebla se perfila como el primer equipo prácticamente sin aspiraciones. Con solo 4 puntos en nueve jornadas, la Franja necesitaría una reacción casi milagrosa para poder meterse a la pelea, algo que parece cada vez más lejano.

Con nueve fechas por disputarse, el Apertura 2025 promete una segunda mitad llena de emociones, con una lucha cerrada por los últimos lugares de clasificación y con Cruz Azul y Monterrey marcando el ritmo en lo más alto de la competencia.

