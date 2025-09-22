Aitana Bonmatí, Balón de Oro por tercer año consecutivo

La española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, fue galardonada este lunes con el Balón de Oro 2025 que concede la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.

Aitana, de 29 años, brilló y fue determinante para que el Barcelona ratificara su dominio absoluto en el fútbol español y llegara a la final de la Liga de Campeones, que, en cambio, perdió ante el Arsenal inglés, y contribuyó al subcampeonato de España en la última Eurocopa.

La futbolista catalana es la primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos tras recibir el galardón en 2023 y 2024, con lo que iguala con Michel Platini y Johan Cruyff.

Su compañera Alexia Putellas consiguió los dos anteriores, en 2021 y 2022.

Aitana Bonmatí precedió en la clasificación del premio a su compatriota del Arsenal Mariona Caldentey y a la inglesa del Arsenal Alessia Russo.

Aitana recibió el galardón de manos de Andrés Iniesta, del que dijo que fue uno de sus ídolos de infancia, junto a Xabi Herández: "He aprendido de ellos y mi fútbol depende de lo que me enseñaron".

"Tres años aquí y el teatro sigue impresionando muchísimo", dijo la jugadora, que consideró que muchas otras de las candidatas podrían haberlo ganado: "Si pudiera compartirlo lo haría, es un año de gran nivel".

La jugadora española agradeció a los organizadores que por vez primera tuvieran el mismo número de premios masculinos y femeninos: "La igualdad es algo que demandamos y esperemos que siga adelante".

También tuvo palabras de agradecimiento para el Barcelona, para sus compañeras y para todos los que la han ayudado a llegar donde está ahora.

SV