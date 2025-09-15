Necaxa 1 - 1 Juárez

Necaxa y Juárez empataron 1-1 en el Estadio Victoria, con un tempranero gol de Óscar Estupiñán para los "Bravos" y la igualdad de Tomás Badaloni cerca del final para los "Rayos"; en la próxima jornada, Necaxa recibirá a Puebla y Juárez visitará a Cruz Azul.

Mazatlán 1 - 4 Pumas

Los Pumas golearon 4-1 al Mazatlán FC en El Encanto, con destacadas actuaciones de Guillermo Martínez, Alan Medina y José Juan Macías, quienes marcaron sus primeros goles con el equipo; Martínez abrió el marcador desde el penal y luego firmó un doblete, mientras que Medina y Macías cerraron la cuenta. A pesar del descuento de Fábio Gomes para los locales, Keylor Navas se convirtió en figura al detener un penal y otras oportunidades que habrían significado el empate. Con este triunfo, el conjunto de Efraín Juárez sumó tres puntos valiosos y se afianzó en la zona del Play-In.

Pachuca 0 - 1 Cruz Azul

Cruz Azul venció 1-0 al Pachuca en un partido lleno de polémica en el Estadio Hidalgo, marcado por tres expulsiones, un penal y la destacada actuación de Kevin Mier, quien detuvo varias opciones de los Tuzos. El único gol del encuentro lo anotó Gabriel Fernández desde los once pasos tras la falta que dejó a Pachuca con diez jugadores. Entre las expulsiones, destacaron Jhonder Cádiz, Luis Quiñones y Alonso Aceves, generando momentos de tensión y controversia arbitral a lo largo del partido. El duelo concluyó con La Máquina celebrando el triunfo mientras Pachuca terminó con nueve jugadores en el campo.

Tigres 0 - 0 León

Tigres y León igualaron 0-0 en un partido intenso en el Estadio Universitario, pese a que los felinos jugaron gran parte del encuentro con un hombre menos tras la expulsión de Juan Purata al minuto 25. Nahuel Fernández brilló con varias atajadas, mientras que un gol de Correa fue anulado por una falta previa sobre James Rodríguez. A lo largo del juego, ambos equipos generaron ocasiones, pero ninguno logró abrir el marcador, cerrando un empate sin goles.

Atlas 2 - 2 Santos

Atlas y Santos Laguna empataron 2-2 en un partido frenético en el Estadio Jalisco, con tres goles en los primeros siete minutos y varias acciones de intensidad que incluyeron conatos de bronca y una expulsión. Santos abrió el marcador con Jonathan Pérez, Atlas respondió con Matías Cóccaro y Diego González, pero la roja a Cóccaro dejó a los Zorros con diez jugadores. A pesar del dominio final de los laguneros, un gol de Alberto Ocejo sobre la hora selló el empate agónico que cerró un encuentro lleno de emociones.

Toluca 3 - 1 Puebla

Los Diablos Rojos derrotaron 3-1 al Puebla en el estadio Nemesio Diez, celebrando su primer triunfo liguero como locales tras más de dos meses. Federico Pereira abrió el marcador tras un error del portero poblano Julio González, Jesús Gallardo amplió la ventaja al minuto 80, y aunque Fernando Monárrez acercó a Puebla con un penal validado por el VAR, Oswaldo Virgen cerró la cuenta con un golazo de media vuelta para sellar el triunfo de los monarcas del futbol mexicano.

América 1 - 2 Chivas

Chivas venció 2-1 al América en el Clásico Nacional disputado en el estadio Ciudad de los Deportes, rompiendo el invicto de las “Águilas”. Roberto Alvarado abrió el marcador tras asistencia de Érick Gutiérrez y Armando González amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área, mientras que Alejandro Zendejas descontó sobre el final. El partido también estuvo marcado por lesiones de jugadores clave y un conato de bronca, dejando a Chivas celebrando un triunfo histórico y a América lamentando la oportunidad perdida.

Querétaro 0 - 1 Monterrey

Monterrey se impuso 1-0 a Querétaro en el Estadio Corregidora gracias a un gol de Germán Berterame al minuto 24, tras aprovechar un rebote dentro del área. El resto del partido estuvo marcado por pocas acciones claras, con algunas llegadas de Querétaro que fueron neutralizadas por Santiago Mele y oportunidades de Rayados que no lograron concretarse, cerrando un triunfo ajustado pero valioso para los regiomontanos.

Atlético San Luis 1 - 1 Xolos

Atlético San Luis y Xolos empataron 1-1 en el Estadio Alfonso Lastras, en un duelo intenso con emociones en ambas áreas. Benjamín Galdames adelantó a los potosinos con un cabezazo al minuto 34, pero Jackson Porozo igualó al 62’ tras un tiro de esquina. El encuentro estuvo marcado por varias amonestaciones y polémica arbitral, incluido un penal a favor de San Luis que fue anulado por el VAR en la recta final, dejando el reparto de puntos como desenlace.

Así queda la tabla general tras la Jornada 8

Posición Equipo Puntos 1 Monterrey 21 2 Cruz Azul 20 3 América 17 4 Toluca 16 5 Tigres 14 6 Xolos 13 7 Pachuca 13 8 Pumas 12 9 Juárez 12 10 León 11 11 Santos 7 12 Chivas 7 13 Atlético San Luis 7 14 Mazatlán 6 15 Atlas 6 16 Necaxa 6 17 Querétaro 4 18 Puebla 4

