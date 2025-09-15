El Atlas atraviesa un momento complicado en el Torneo Apertura 2025, pero los próximos compromisos podrían marcar un punto de inflexión en su camino. Los Zorros acumulan 10 partidos sin ganar y se encuentran urgidos de puntos, aunque el calendario inmediato les ofrece rivales a modo, con excepción de Tigres, que es uno de los contendientes al título.

Todo comienza este viernes 19 de septiembre, cuando los dirigidos por Diego Cocca visiten a Mazatlán en el Estadio El Encanto. El equipo sinaloense suma apenas seis unidades, las mismas que Atlas, lo que convierte el duelo en un choque directo por escapar de la parte baja de la tabla.

Posteriormente, el miércoles 24 de septiembre, los rojinegros tendrán una dura visita al Estadio Universitario para enfrentar a Tigres, que marcha con 14 puntos y luce sólido en la parte alta. Ese será el reto más complicado de la seguidilla, pues los felinos se mantienen como uno de los favoritos para pelear el campeonato.

El sábado 27 de septiembre, Atlas regresa al Estadio Jalisco para recibir al Necaxa, conjunto que también tiene seis puntos y que, al igual que Mazatlán, está en la pelea por salir del fondo. Una oportunidad clara para que los tapatíos sumen de a tres frente a su afición.

La jornada 12, el 3 de octubre, será de nuevo en casa ante FC Juárez. Los Bravos viven un buen momento con 12 unidades y actualmente se encuentran en zona de Play-In, lo que exigirá a los rojinegros máxima concentración para no dejar escapar puntos.

Finalmente, el 17 de octubre, Atlas visitará al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras, rival que apenas cuenta con siete puntos y que también es accesible en el papel.

En suma, cuatro de los próximos cinco rivales están en la parte baja o media de la clasificación. Para Atlas, es la oportunidad perfecta de romper la mala racha y volver a creer.

Lo que se viene para Atlas

Jornada 9 Mazatlán vs Atlas

Jornada 10 Tigres vs Atlas

Jornada 11 Atlas vs Necaxa

Jornada 12 Atlas vs FC Juárez

Jornada 13 San Luis vs Atlas

SV