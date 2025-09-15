Atlas, cuando la indisciplina se mezcla con el mal momento futbolístico

Atlas vive uno de los momentos más complicados de los últimos años. Con apenas seis puntos de 24 disputados, los Zorros no solo ocupan los últimos lugares de la clasificación, sino que también se han convertido en la peor defensa del torneo con 21 goles recibidos. Sin embargo, la fragilidad en el campo no es el único problema que aqueja al equipo tapatío: la indisciplina se ha transformado en un lastre que condiciona cada partido.

Hasta el momento, el Atlas acumula 20 tarjetas amarillas, cuatro expulsiones y una suspensión por acumulación de cartones hepáticos, cifras que reflejan una tendencia preocupante. La constante pérdida de jugadores por sanciones ha dejado al equipo en inferioridad numérica en momentos clave, lo que ha incidido directamente en los resultados negativos.

Expulsiones que pesan

La primera gran sacudida llegó en la Jornada 2, cuando el entonces entrenador Gonzalo Pineda fue expulsado en el empate 3-3 frente a Cruz Azul. Más allá de la anécdota, este hecho evidenció la tensión que ya se vivía en el banquillo rojinegro.

Una semana más tarde, el defensor Rivaldo Lozano vio la tarjeta roja en la derrota ante Monterrey. La acción dejó en evidencia la falta de control emocional del plantel, incapaz de manejar la presión en partidos exigentes.

En la Jornada 6, el capitán Aldo Rocha se fue expulsado en la caída 4-2 contra América, una baja que golpeó especialmente al equipo por tratarse de su líder en la cancha. Y en la Fecha 8, el delantero Matías Cóccaro repitió la historia, dejando a los Zorros con un hombre menos en el empate 2-2 frente a Santos Laguna.

En total, tres jugadores y un entrenador han dejado al Atlas en inferioridad, lo que representa un serio problema en un equipo que ya de por sí arrastra debilidades defensivas.

La carga de las amarillas

Si las rojas han sido un dolor de cabeza, las amarillas tampoco se quedan atrás. El atacante montenegrino Uros Durdevic lidera el listado con cinco tarjetas, sanción que ya le costó perderse un partido por suspensión. Jugadores clave como Rocha y Lozano suman dos cada uno, mientras que otros como Gaddi Aguirre, Antonio Sánchez, Matheus Doria, Camilo Vargas o Gustavo Del Prete ya han visto al menos un cartón.

En total, 13 futbolistas del plantel han recibido amonestaciones en apenas ocho jornadas, un promedio de más de dos por encuentro. Este exceso de faltas no solo interrumpe el ritmo del equipo, sino que también condiciona a los jugadores que deben cuidarse durante gran parte de los partidos.

Una defensa endeble y desordenada

La indisciplina se refleja también en el número de goles encajados: 21 en ocho encuentros, lo que convierte a Atlas en la peor defensa del campeonato. Cada tarjeta, cada expulsión, ha significado abrirle aún más la puerta a los rivales.

La zaga no ha mostrado la solidez que en torneos pasados fue su principal carta de presentación. Entre malas coberturas, errores de concentración y ausencias por sanciones, el equipo ha quedado descompuesto en momentos clave, siendo incapaz de mantener ventajas o reaccionar tras los golpes del rival.

Jugador Tarjetas amarillas Uros Durdevic 5* Aldo Rocha 2 Rivaldo Lozano 2 Gaddi Aguirre 1 Antonio Sánchez 1 Adrián Mora 1 Víctor Ríos 1 Matheus Doria 1 Camilo Vargas 1 Diego González 1 Gustavo del Prete 1 Matías Cóccaro 1

*Djuka fue suspendido un partido por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Jugador Tarjetas rojas Gonzalo Pineda 1* Matías Cóccaro 1 Aldo Rocha 1 Rivaldo Lozano 1

*Era el director técnico.

SV