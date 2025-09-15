Atlas Femenil se impone de visita ante Santos

Atlas Femenil acumuló su tercer partido consecutivo sin perder, por primera vez en el torneo, luego de vencer a Santos por un marcador de 1-2 en el estadio TSM Corona con anotaciones de Brenda Ceren y Renata Huerta.

Las rojinegras salieron de visita con la misión de obtener un triunfo inédito en lo que va de la campaña, ya que fuera de casa no habían podido obtener los tres puntos. Para las comandadas de Roberto Medina no fue nada sencillo, sobre todo, porque las laguneras mostraron ser un equipo bastante aguerrido.

En un duelo que estuvo sumamente parejo, solo un par de individuales pudieron romper con la monotonía. Primero, Alexa Huerta sirvió un trazo largo para que Ceren quedara con la posibilidad de rematar a la portería, y con una especie de “globito”, la salvadoreña mandó a guardar la pelota desde fuera del área para firmar un golazo al minuto 13’.

Sin embargo, el gusto de tomar la delantera les duró poco, ya que las locales comenzaron a llegar peligrosamente a la cabaña defendida por Camila Vázquez, hasta que Mayra Santana quedó sin marca para empujar el esférico cómodamente y poner el empate momentáneo al 43’.

En la parte complementaria, ambas escuadras comenzaron a bajar el ritmo y el partido se disputó mayormente en el medio campo, por lo que no se veía con claridad cómo alguno de los dos conjuntos sacaría la victoria. Sin embargo, Renata Huerta aprovechó una desatención defensiva para disparar de larga distancia y poner el gol que consumó el triunfo rojinegro.

Con este resultado, Atlas sumó su cuarta victoria en el torneo y la primera como visitante, lo que le valió para escalar al onceavo lugar con 15 puntos. Su siguiente compromiso será contra Necaxa el sábado 20 de septiembre a las 17:00 horas.

SV