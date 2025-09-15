Después de vencer al América en el Clásico Nacional, Chivas tendrá tres encuentros seguidos en casa, por lo que el equipo rojiblanco cuenta con una oportunidad dorada para revertir el mal inicio del campeonato e hilar cuatro victorias consecutivas que le permitan salir de la parte baja de la tabla.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR recordamos cuántas veces, en los últimos 10 años, el Guadalajara ha disputado tres partidos consecutivos en casa y cuáles fueron los resultados en dichos encuentros ante su afición.

Este miércoles, Chivas recibirá a Tigres en el Estadio Akron, en juego pendiente de la fecha 1. Posteriormente, enfrentará a Toluca en la jornada 9 y, finalmente, como parte de la doble fecha, el martes 23 de septiembre recibirá a Necaxa, dirigido por Fernando Gago.

El conjunto rojiblanco, en solo siete días, tendrá la posibilidad de sumar nueve unidades, mismas que serían clave en la búsqueda de regresar a los primeros planos y, además, de solidificar el proyecto de Gabriel Milito al frente de Chivas.

En los últimos 10 años, solo en una ocasión Chivas, en temporada regular, ha disputado tres partidos consecutivos en casa. Esto ocurrió en el Torneo Apertura 2017, cuando el Guadalajara era dirigido por Matías Almeyda; sin embargo, la cosecha de puntos no fue la mejor.

Chivas se midió ante Monarcas Morelia en la jornada 13, donde cayó 1-2 ante el cuadro michoacano. Posteriormente, enfrentó a Tijuana, al que goleó 3-1, y en su último duelo en casa perdió 1-2 frente al Atlas en el Clásico Tapatío.

En aquella seguidilla de partidos, el equipo rojiblanco únicamente consiguió tres puntos de nueve posibles, cifras que lo condenaron a la parte baja de la tabla, ya que, de haber sumado los seis puntos que dejó escapar en casa, habría alcanzado la clasificación a la Liguilla.

SV