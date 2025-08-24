Domingo, 24 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

América remonta y derrota al Atlas en un duelo lleno de emociones

América concretó una remontada para vencer 4-2 a Atlas en un partido lleno de intensidad

Por: El Informador

IMAGO7.

IMAGO7.

El América logró una remontada emocionante frente a Atlas en un partido lleno de intensidad. Los azulcremas abrieron el marcador desde el penal con Brian Rodríguez, pero Gustavo Del Prete empató para los Zorros antes del descanso con un potente disparo desde fuera del área. Ya en la segunda mitad, Diego González adelantó nuevamente a Atlas con un remate dentro del área, poniendo el 2-1 y parecía que los locales podrían llevarse la victoria.

Sin embargo, el América reaccionó con fuerza. Álvaro Fidalgo igualó el marcador a los 74 minutos, y en los últimos minutos Allan Saint-Maximin y Víctor Dávila firmaron la remontada con dos goles que sellaron el 4-2 final para las Águilas, dejando una jornada inolvidable para los aficionados y demostrando la resiliencia del equipo visitante.

En breve más información.

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones