América remonta y derrota al Atlas en un duelo lleno de emociones

El América logró una remontada emocionante frente a Atlas en un partido lleno de intensidad. Los azulcremas abrieron el marcador desde el penal con Brian Rodríguez, pero Gustavo Del Prete empató para los Zorros antes del descanso con un potente disparo desde fuera del área. Ya en la segunda mitad, Diego González adelantó nuevamente a Atlas con un remate dentro del área, poniendo el 2-1 y parecía que los locales podrían llevarse la victoria.

Sin embargo, el América reaccionó con fuerza. Álvaro Fidalgo igualó el marcador a los 74 minutos, y en los últimos minutos Allan Saint-Maximin y Víctor Dávila firmaron la remontada con dos goles que sellaron el 4-2 final para las Águilas, dejando una jornada inolvidable para los aficionados y demostrando la resiliencia del equipo visitante.

