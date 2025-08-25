Rubén Fernando Benítez, abogado de Julio César Chávez Jr., realizó algunas declaraciones sobre la situación legal de su defendido, quien está vinculado a proceso por los delitos de tráfico de armas y supuesta relación con una organización delictiva de México, el Cártel de Sinaloa.

Después de la audiencia virtual que tuvo Julio César Chávez Jr., el juez Enrique Hernández Miranda ordenó juicio por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas; sin embargo, dictó libertad bajo caución y concedió tres meses para completar la investigación sobre el caso, por lo que la fecha tentativa de su audiencia sería el 24 de noviembre .

" El día de hoy [sábado 23 de agosto] debe quedar en libertad inmediata porque así lo determinó el juzgador porque fiscalía no justificó que deba continuar privado de su libertad para su proceso. Le impusieron unas medidas muy estrictas que debe cumplir y vamos a garantizar que así sea ", declaró en primera instancia el abogado.

Fernández también declaró para los medios que no existen pruebas concisas en contra de Chávez Jr., y que todo lo incluido en los oficios no son más que testimonios de camaradería.

" No está corroborado con ningún dato que lo haga creíble [...] Esos oficios son referencias, el único dato que dan es su nombre y su fecha de nacimiento […] no contienen señalamientos, testimonios, no hay nada ", señaló.

¿Cuánto tiempo podría pasar en la cárcel Julio César Chávez Jr. de ser declarado culpable?

" La pena máxima que él podría alcanzar potencialmente, solo si esto se va a acusación en tres meses y si es condenado, ahora solo son indicios, pero si eso sucediera, la pena oscila en un mínimo de 4 a un máximo de 8 años ", respondió directamente el abogado.

" Ojo, él no tiene ninguna restricción para establecer su residencia en cualquier lugar que él quiera siempre y cuando no abandone México, no puede abandonar el país sin permiso, ya que si solicita permiso y lo justifica como motivo de su actividad deportiva se le pudiera otorgar ", concluyó.

Con información de SUN y CNN.

FF