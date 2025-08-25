Renata Zarazúa da la campanada y vence a Madison Keys en primera ronda de US Open

Aguerrida, resiliente y agresiva. Así fue como se mostró Renata Zarazúa para vencer a la estadounidense Madison Keys, campeona del Australian Open 2025 y sexta mejor del mundo, en la primera ronda del US Open por parciales de 6-7, 7-6 y 7-5. Esta fue su primera victoria ante una jugadora top 10 y además se convirtió en la primera mexicana en disputar un partido en los cuatro estadios principales de Grand Slam.

La tenista azteca tuvo una tarde redonda este lunes. Porque no solo comenzó con el pie derecho en territorio neoyorkino para eliminar a una de las grandes favoritas, sino que tuvo la capacidad de sobreponerse ante los momentos más complicados del encuentro para que su nombre quedara inmortalizado en la historia del deporte mexicano.

