Atlas y Chivas, los equipos más castigados con penales en el Apertura 2025

Los clubes tapatíos comparten una estadística nada alentadora en el Apertura 2025. Atlas y Chivas son los equipos con más penales marcados en contra hasta el momento, con cinco cada uno. Una cifra que no solo refleja fragilidad defensiva, sino que también ha incidido directamente en sus resultados, ya que ambos se encuentran en los últimos lugares de la tabla general de la Liga MX.En el caso de los rojinegros, las desconexiones en su defensa central y laterales han facilitado que sus rivales encuentren espacios dentro del área. Chivas, por su parte, ha sufrido principalmente por la falta de concentración en jugadas a balón parado, provocando que el equipo sume constantes desventajas que complican cualquier intento de reacción.La coincidencia de ambos conjuntos no solo subraya su mal momento futbolístico, sino que también acentúa una problemática que va más allá de lo estadístico: la presión de verse entre los últimos lugares de la clasificación en un torneo que todavía tiene camino por recorrer, pero en el que cada punto perdido pesa más.Atlas acumula cinco juegos al hilo sin poder ganar, registrando una victoria en la Jornada 1 contra Puebla, partido que ha sido el único en el que no les marcaron penal en lo que va del torneo. Entre los dos empates y tres derrotas que suman, los comandados por Diego Cocca se ubican en el decimoquinto puesto con 5 puntos.Mientras que, el Rebaño también tiene un solo triunfo en la campaña, por tres descalabros y una igualada. Recordando que, el conjunto de Gabriel Milito aún no disputa el partido pendiente de la fecha 1 contra Tigres. Lo que los relega hasta la decimosexta posición con cuatro unidades.Tanto Atlas como Chivas necesitan con urgencia corregir esta debilidad si quieren ascender a los lugares de clasificación. La efectividad de sus rivales desde los once pasos ha sido un factor clave en su irregularidad y, de no revertir esta situación, la crisis podría prolongarse durante todo el certamen.J6 vs América | 2 penalesJ5 vs QuerétaroJ3 vs MonterreyJ2 vs Cruz AzulJ6 vs TijuanaJ5 vs JuárezJ4 vs SantosJ3 vs Atlético de San LuisJ2 vs León