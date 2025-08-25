Atlas y Chivas, los equipos más castigados con penales en el Apertura 2025

Los clubes tapatíos comparten una estadística nada alentadora en el Apertura 2025. Atlas y Chivas son los equipos con más penales marcados en contra hasta el momento, con cinco cada uno. Una cifra que no solo refleja fragilidad defensiva, sino que también ha incidido directamente en sus resultados, ya que ambos se encuentran en los últimos lugares de la tabla general de la Liga MX.

En el caso de los rojinegros, las desconexiones en su defensa central y laterales han facilitado que sus rivales encuentren espacios dentro del área. Chivas, por su parte, ha sufrido principalmente por la falta de concentración en jugadas a balón parado, provocando que el equipo sume constantes desventajas que complican cualquier intento de reacción.

La coincidencia de ambos conjuntos no solo subraya su mal momento futbolístico, sino que también acentúa una problemática que va más allá de lo estadístico: la presión de verse entre los últimos lugares de la clasificación en un torneo que todavía tiene camino por recorrer, pero en el que cada punto perdido pesa más.

Atlas acumula cinco juegos al hilo sin poder ganar, registrando una victoria en la Jornada 1 contra Puebla, partido que ha sido el único en el que no les marcaron penal en lo que va del torneo. Entre los dos empates y tres derrotas que suman, los comandados por Diego Cocca se ubican en el decimoquinto puesto con 5 puntos.

Mientras que, el Rebaño también tiene un solo triunfo en la campaña, por tres descalabros y una igualada. Recordando que, el conjunto de Gabriel Milito aún no disputa el partido pendiente de la fecha 1 contra Tigres. Lo que los relega hasta la decimosexta posición con cuatro unidades.

Tanto Atlas como Chivas necesitan con urgencia corregir esta debilidad si quieren ascender a los lugares de clasificación. La efectividad de sus rivales desde los once pasos ha sido un factor clave en su irregularidad y, de no revertir esta situación, la crisis podría prolongarse durante todo el certamen.

Penales en contra para Atlas

J6 vs América | 2 penales

Mano de Gaddi Aguirre en área chica

Falta de Adrián Mora sobre Víctor Dávila

J5 vs Querétaro

Falta imprudente de Robert Pier sobre Ali Ávila

J3 vs Monterrey

Falta de Rivaldo Lozano sobre Sergio Canales

J2 vs Cruz Azul

Mano de Gaddi Aguirre en área chica

Penales en contra para Chivas

J6 vs Tijuana

Jalón de camiseta de Diego Campillo sobre Jackson Porozo

J5 vs Juárez

Zancadilla de Bryan González sobre Madson Monteiro

J4 vs Santos

Empujón por la espalda de Daniel Aguirre sobre Ramiro Sordo

J3 vs Atlético de San Luis

Sujeción de Erick Gutiérrez sobre Joao Pedro

J2 vs León

Zancadilla de Erick Gutiérrez sobre Ettson Ayón

