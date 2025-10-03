MLB: Así se jugarán las Series Divisionales de las Grandes Ligas

Con los triunfos de Yankees, Cachorros y Tigres el jueves, quedaron definidas las Series Divisionales de la Major League Baseball (MLB).

Los campeones Dodgers de Los Ángeles cumplieron el miércoles con lo previsto al barrer en dos partidos a los Reds de Cincinnati, en tanto que, ayer, Nueva York, Chicago y Detroit hicieron lo propio al eliminar a Boston, San Diego y Cleveland, respectivamente.

Mariners, Blue Jays, Phillies y Brewers esperaban rivales al entrar directo a las Series Divisionales gracias a su récord en la temporada regular.

Con esto, las Series Divisionales quedaron así: Seattle vs Detroit, Toronto vs Nueva York, Filadelfia vs Los Ángeles y Milwaukee vs Chicago.

Cam Schlittler ponchó a 12 rivales en la victoria de Nueva York sobre Boston. AP/Y. Iwamura

Yankees blanquean a los Medias Rojas

El novato Cam Schlittler domó a la ofensiva de Boston al recetar 12 ponches y los Yankees de Nueva York capitalizaron un par de descuidos dentro de un racimo de cuatro carreras en el cuarto inning para derrotar 4-0 a los Medias Rojas para llevarse su Serie de Comodines de la Liga Americana y citarse con Toronto en la Divisional.

Nueva York hizo historia como el primer equipo que conquista una Serie de Comodines después de perder el primer juego. Desde el estreno del formato con una primera ronda en 2022, los ganadores del encuentro inicial habían emergido victoriosos en las primeras 15 series.

Los Cachorros celebran tras vencer a los Padres: AP/N. Huh

Cachorros vencen a los Padres en Chicago

Pete Crow-Armstrong conectó un sencillo impulsor ante un titubeante Yu Darvish, y los Cachorros de Chicago maniataron a Fernando Tatis Jr. y los Padres de San Diego para conseguir una victoria 3-1 en el decisivo tercer juego de su Serie de Comodines de la Liga Nacional.

Respaldados por una ruidosa multitud de 40 mil 895 personas en el Wrigley Field, Chicago mostró su brillante defensa para avanzar en la postemporada por primera vez desde 2017.

El próximo enfrentamiento para Chicago será contra Milwaukee.

Wenceel Pérez de los Tigres de Detroit corre a primera base tras batear un sencillo productor de dos carreras. AP/S. Ogrocki

Tigres vencen a los campeones divisionales

Dillon Dingler despachó un jonrón en el sexto inning, Wenceel Pérez impulsó dos anotaciones dentro del racimo de cuatro en el séptimo y los Tigres de Detroit vencieron 6-3 a los Guardianes de Cleveland para avanzar a la serie divisional de la Liga Americana.

Se trata de la segunda temporada consecutiva que los Tigres ganan una serie de comodines como visitantes. Detroit viajará a Seattle para iniciar una serie divisional a partir del sábado.

¿Cuándo se jugarán las Series Divisionales?

Esta ronda, que se jugará a ganar 3 de 5 partidos, está programada para los siguientes días:

Liga Nacional

Cerveceros de Milwaukee vs Cachorros de Chicago

Juego 1: Sábado 4 de octubre

Juego 2: Lunes 6 de octubre

Juego 3: Miércoles 8 de octubre

Juego 4: Jueves 9 de octubre*

Juego 5: Sábado 11 de octubre*

Phillies de Filadelfia vs Dodgers de Los Ángeles

Juego 1: Sábado 4 de octubre

Juego 2: Lunes 6 de octubre

Juego 3: Miércoles 8 de octubre

Juego 4: Jueves 9 de octubre*

Juego 5: Sábado 11 de octubre*

Liga Americana

Blue Jays de Toronto vs Yankees de Nueva York

Juego 1: Sábado 4 de octubre

Juego 2: Domingo 5 de octubre

Juego 3: Martes 7 de octubre

Juego 4: Miércoles 8 de octubre*

Juego 5: Viernes 10 de octubre*

Marineros de Seattle vs Tigres de Detroit

Juego 1: Sábado 4 de octubre

Juego 2: Domingo 5 de octubre

Juego 3: Martes 7 de octubre

Juego 4: Miércoles 8 de octubre*

Juego 5: Viernes 10 de octubre*

* De ser necesario.