Mac Jones condujo con dos pases de anotación el triunfo en tiempo extra de los 49ers 23-26 sobre los Rams en el comienzo de la semana cinco de la temporada de la NFL.

Cuatro victorias y una derrota resumen la campaña de 49ers, que lidera la Conferencia del Oeste de la Conferencia Nacional, en la que Rams quedó con balance de 3-2.

Jones estuvo en los controles de San Francisco por la lesión de Brock Purdy, quarterback principal del equipo.

Matthew Stafford acumuló 389 yardas y tres touchdowns.

Los 49ers arrasaron en el primer cuarto, aunque sólo tomaron ventaja de 14-0 con envíos a Jake Tonges y Christian McCaffrey.

En el segundo cuarto los Rams descontaron 7-14 con el pase de Stafford a las diagonales hacia Kyren Williams.

Hacia el final del segundo cuarto Eddy Piñeiro, de origen cubano y nicaragüense, envió el juego al descanso 17-7 con un gol de campo.

En el tercer cuarto, San Francisco volvió a mantener mayor tiempo en el terreno a su ofensiva, pero sólo consiguió un gol de campo de Piñeiro que los alejó 7-20, aunque Los Angeles reaccionaron con un pase de anotación a Pula Nacua que los acercó 14-20.

En el último periodo, Matthew Stafford igualó el juego 20-20 con su segundo envío de touchdown hacia Kyren Williams; Joshua Karty falló el punto extra que debió poner al frente a los Rams.

Los 49ers recobraron el mando 23-20 con gol de campo de 59 yardas de Piñeiro a tres minutos del final. Rams regresó con una patada de Joshua Karty que igualó 23-23 y envió el juego a tiempo extra.

En los 10 minutos agregados Piñeiro hizo buena su patada de 42 yardas para sellar la victoria 26-23.

La semana cinco continuará este domingo con el partido entre los Browns y los Vikings que se jugará en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.