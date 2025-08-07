A sus 14 años de edad, las gemelas Lía y Mía Cueva tienen la distinción de ser medallistas mundiales en clavados y competir al tú por tú contra potencias como China y Gran Bretaña. Pero para las hermanas jaliscienses el techo es aún más alto, ya que para ellas el objetivo más grande es claro: ser medallistas olímpicas y convertirse en las primeras mexicanas en vencer a las chinas.

Tras su regreso del Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, donde ganaron bronce en la prueba de tres metros sincronizados, Lía y Mía compartieron la experiencia de obtener otra presea en una competencia de fuerza mayor, además del ambicioso deseo de derrotar a alguna representante de China y sobre su siguiente reto a corto plazo, que será ganar el oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

—¿Cómo se sintieron en el Mundial de Deportes Acuáticos, compitiendo contra las mejores del mundo y sobre todo ganando la medalla de bronce?

—Lía: Nos sentimos muy contentas y emocionadas de estar ahí, porque no es fácil llegar hasta allá. Todos los días nos esforzamos demasiado en cada entrenamiento, junto con mi entrenador Iván, él desde chiquitas nos ha apoyado demasiado y siempre ha estado con nosotras, nunca nos ha soltado y eso le agradecemos mucho, que siempre nos apoye en todo.

—¿Cómo describirían este 2025 para las dos, teniendo en cuenta que debutaron en abril pasado en una competencia de fuerza mayor?

—Mía: Este 2025 ha estado lleno de sorpresas, no me imaginé que fuera así, hacer tantas competencias y tan impresionante este año y la verdad lo he disfrutado mucho.

—Cuando iniciaron en clavados, ¿en algún momento visualizaron estar a escasos puntos de vencer a China?

—Lía: Sí, tenemos eso en mente, en todas las competencias queremos llegar cada vez más lejos y en los Juegos Olímpicos poder ganarles y ser las primeras gemelas en derrotar a las Chinas.

—En Asunción se quitan la presión de competir contra China, ¿eso les brinda mayor confianza?

—Lía: Siento que todas las competencias tienen su nivel y rivalidad. A veces, me pongo más nerviosa en este tipo de competencias (como los Panamericanos Junior) que en las grandes.

—Mía: También es no sentirnos confiadas, porque nos pueden dar sorpresa, y no es tan seguro que nosotras hagamos siempre lo mismo, o sea, siempre hacerlo bien. Debemos estar más enfocadas en lo que vamos a hacer.

—Ganar oro en Asunción les da plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, lo que las acerca a Juegos Olímpicos, ¿existe presión?

—Mía: Sí, esta competencia es un clasificatorio. Si ganas oro en esta, te clasificas al Panamericano de grandes en Lima para el 2027 y si ganas oro ahí, te clasificas a los Juegos Olímpicos. Estamos un poco nerviosas, pero es normal sentir nervios en cada competencia. También lo queremos disfrutar y quiero dar lo mejor de mí y junto con Lía también estar ahí.

Iván Bautista considera que sus alumnos no han alcanzado su tope. EL INFORMADOR/A. Navarro

Iván Bautista tiene la paz del deber cumplido

Además de que Lía y Mía Cueva lograron subirse al podio en Singapur, Gabriela Agúndez también hizo lo propio en compañía de Alejandra Estudillo colgándose la presea plateada en la prueba de plataforma 10 metros sincronizados. Por ello, la participación de las tres representantes de Jalisco fue más que satisfactoria, según dijo Iván Bautista, entrenador de clavados de las hermanas Cueva y de Agúndez.

“En mi caso íbamos por dos pruebas, la de sincronizados de 10 metros con Gaby y los sincronizados con las gemelas. Dos pruebas, dos medallas. Estoy muy contento, satisfecho y en paz de haber cumplido, principalmente con Gaby, que ella estuvo un poquito relegada en las participaciones por su lesión, y ya verla competir con un nivel que ella ya tenía en los Juegos Olímpicos me deja muy satisfecho”, dijo Bautista Vargas.

“Y lo de las gemelas, pues qué bárbaro, me dejaron sin palabras. Mostrarlas al mundo ya en una competencia élite, de ese nivel, y que superaran las expectativas con ese bronce, el cual sabe a oro, porque, a su corta edad y por su entrega en la competencia, nos permite pensar que aún pueden logar mucho más”, añadió el experimentado entrenador.

Aunque conseguir medalla no era la principal meta para las hermanas Cueva en el Mundial de Singapur, Bautista confesó que tras el buen resultado que tuvieron en las preliminares, se sintió confiado de poder lograr esa presea.

“El pronóstico era estar entre primero y quinto lugar. En la preliminar entran 20 parejas o equipos participantes, cuando vi que Lía y Mía quedaron en cuarto, les dije, vamos por la medalla. Se viene el día de la final, todos estábamos ya con ese deseo, con esa mentalidad de estar en el pódium y se logra la medalla”, manifestó el entrenador.

Finalmente, señaló cuál ha sido la clave de que México esté viviendo uno de sus mejores momentos en esta disciplina, ya que asegura que el verdadero tope será en los Juegos Olímpicos de 2028.

“El tope es aún más alto. El tope va a ser los Juegos Olímpicos 2028. Yo creo que en 2027, 2028 y 2029 van a ver a una Selección mexicana muy poderosa de clavados. Son tres centros que están dando resultados, Jalisco, Monterrey y la Ciudad de México. Recordar que Osmar Olvera estuvo casi cinco años aquí, él se formó en Jalisco. Ahora hay esa hambre de triunfo, con figuras deportivas como Osmar, Gaby, que tienen esa filosofía de querer trascender”, concluyó.