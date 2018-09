Leones Negros quiere dar su primer rugido

En el actual torneo no se ha escuchado el rugir de Leones Negros. De aquél equipo fuerte, con variantes para atacar al rival, actitud ganadora y propuesta equilibrada, queda poco o nada. Los de la UdeG no encuentran el camino correcto y esta noche tienen un partido importante para comenzar a cambiar la historia, visitan a Tapachula.Jorge Dávalos y sus pupilos traen encima mucha presión al arrastrar cuatro derrotas y un empate, que los tiene como sotaneros de la tabla general en la División de Ascenso con apenas un punto.

El “Vikingo” está consciente de que deben ganar, porque una derrota ante Tapachula sería catastrófico para sus aspiraciones.

“Debemos tener más cuidado en el medio campo, somos muy arrojados, jugamos con cuatro ‘10’. Hay equipos que no juegan con un ‘10’ y nosotros jugamos con cuatro de características ofensivas. No nos está alcanzando, no porque juguemos mal, sino porque estamos de malas. Es fútbol, es racha, es lo que a los grupos los hace fuertes y sólidos, así como fortalecidos”, manifestó el estratega.

Cafetaleros tampoco ha iniciado bien el campeonato, pues tiene apenas tres unidades y es antepenúltimo de la general.

Dávalos confía mucho en que llegará el primer triunfo del torneo. De lograrlo, las posibilidades de continuar con el sueño de calificar se mantendrá vigente para Leones Negros.



19:00 horas

Estadio Olímpico de Tapachula

Cafetaleros

1. Luis Ojeda

3. Diego Guerra

20. Félix Araujo

22. Gilmar Lourenco

29. Sebastián Ibars

7. Bruno Acosta

8. Óscar Sánchez

33. Paulo Rocha

9. Diego Diellos

10. Christian Bermúdez

11. Mario Ortíz



D.T. Irving Rubirosa

Leones Negros

30. Felipe López

6. Jorge Padilla

4. Manuel Madrid

35. Kristian Álvarez

18. Marco López

7. Jesús Vazquez

13. José Hernández

22. Efrén Mendoza

11. Daniel Amador

16. Joáo dos Santos

29. Jorlian Sánchez



D.T. Jorge Dávalos