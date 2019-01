Leones Negros debutan en el Jalisco ante Potros

En el enfrentamiento ante los Potros UAEM, los Leones Negros de la UdeG tendrán hoy al mediodía su debut en el Estadio Jalisco y ante su gente, en el Torneo Clausura 2019 de la Liga de Ascenso y, de paso, buscarán su primer triunfo del certamen, toda vez que arrancaron su participación en la División de plata con un descalabro la semana pasada ante Juárez FC.

"Estamos formando, construyendo y entrándole con todo al torneo; el equipo se ha plantado bien en los partidos disputados”. Jorge Dávalos, técnico de UdeG

“Hay muchísimas cosas por mejorar en todos los sentidos, eso está claro. Hay que volver a ser el equipo que fuimos el torneo pasado, me ha dado mucho gusto lo de Jorge Mora, que entró y mostró la calidad que tiene, ya lo vi integrado, hay que darle minutos para que tome ritmo. Vi a Jorlián (Sánchez) y me gustó mucho, no sólo por el gol que ya hizo, sino que es peligroso. Estamos haciendo cosas importantes en el equipo que nos da la posibilidad de hacer cosas diferentes”, dijo Jorge “Vikingo” Dávalos, director técnico de Leones Negros.

Los melenudos saltarán a la cancha del coloso de la Calzada Independencia buscando el primer triunfo del torneo y de paso vencer a un equipo que históricamente se ha complicado para los universitarios, ya que al ser nueva franquicia, no tienen mucho historial, con solamente cinco partidos disputados. La UdeG tiene dos triunfos, por una derrota y dos empates, ambas igualadas fueron sin anotaciones.

Pero no será nada sencillo para Leones Negros, ya que los Potros arrancaron el Clausura 2019 de la Liga de Ascenso con un par de buenos resultados. Primero vencieron en calidad de visitante 1-0 en su debut en la Fecha 1 frente a Cafetaleros en Chiapas, y luego empataron 0-0 en la Jornada 2 con Alebrijes de Oaxaca en casa, por lo que ahora en el Estadio Jalisco se espera un buen encuentro.