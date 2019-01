No tenemos que regalar nada: Ismael Valadez

El año no ha empezado bien para los Leones Negros, que ya tropezaron en un par de ocasiones, una en Liga y una en Copa.

Los melenudos descansaron en la primera jornada, pues se presentaron hasta la Fecha 2 en el Ascenso MX y perdieron en Ciudad Juárez ante los Bravos con marcador de 2-1 y ante un rival que desde el primer tiempo jugó con un hombre menos.

El miércoles debutaron en la Copa MX y también lo hicieron con derrota, ahora ante Pumas por marcador de 2-0 en el Estadio Jalisco.

Ante este panorama, el atacante Ismael Valadez pone paños fríos a la situación. “En ambos partidos creo que jugamos bien y no concretamos jugadas clave. Siempre los inicios son complicados y esta vez no ha sido la excepción; esto va empezando, queda mucho por delante y donde ahí sí hay que ser más incisivos en el orden defensivo porque si quedas 0-0 sumas, así que no tenemos que regalar nada”, dijo.

El capitán de la UdeG no se explica la razón por la cual el equipo universitario suele arrancar así cada competencia. “Tengo entendido que les que pasaba desde antes de que yo llegara porque me tocó enfrentarlos en situaciones parecidas, ahora desde que estoy acá son contados los torneos donde empezamos ganando, por lo general recomponemos a la mitad del campeonato, empezamos a sacar provecho de nuestra casa”.