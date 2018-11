Le aplicaron el pacto de caballeros

Dice que ya se arregló con Santos, que el contrato que tenían está finiquitado, pero no ha podido jugar porque espera el aval del equipo de Torreón.

Ulises Dávila anhela que ese permiso llegue en diciembre para continuar su carrera en el futbol mexicano, aunque lo ve complicado por el pacto de caballeros y quizá tenga que recurrir a alguna alternativa en el extranjero.

“Estoy esperando en diciembre que se solucione. Es otro tema, tengo que esperar, por el momento no puedo por cosas con Santos, pero estamos esperando que salgan oportunidades en el extranjero. Ya rescindimos contrato, estamos esperando algo más con ellos”.

-¿El pacto de caballeros debió haberse terminado desde hace tiempo?

-Es un tema complicado, no quiero decir que está fuera de lugar, pero no es el momento. Estoy esperando estar pronto en las canchas jugando al futbol.

-¿Temes de algo?

-Temer nada, ya las cosas deben agarrar su rumbo y la verdad aquí en México debe ser complicado. Por eso digo que buscaré algo fuera, aunque espero que con fe, apegado a Dios, algo bueno venga.

-¿Qué tan ansioso estás?

-La verdad con muchas ganas, esas nunca se han quitado. Por circunstancias se dan, a veces no se dan y uno tiene que trabajar para seguir en esto.

Pero Ulises Dávila no es el único que está en este momento afectado por el pacto de caballeros, ya que hay más jugadores que por temor a decir algo abiertamente prefieren someterse a promesas de algunos dueños de equipos para que no digan nada y pronto les darán trabajo, lo cual no sucede jamás.

Jair Pereira no se engaña

El central del Guadalajara Jair Pereira, sabe perfectamente que no solamente Ulises Dávila es uno de los perjudicados por el pacto de caballeros, pues reconoce que hay más en la misma situación y está en contra de que este tipo de prácticas se continúen llevando a cabo.

“Ulises no es el único. Yo he tenido muchos compañeros que se han quedado sin jugar por esa cuestión. Uno quisiera tener esa facilidad de poder, cuando se concluya un contrato, de llegar a otro equipo sin que se realice una compra (porque el jugador es dueño de sus derechos federativos). Sería bueno tener la facilidad de que pudiera contratarse sin que te pudieran bloquear”.