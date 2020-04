Layún señala que en el futbol mexicano se protesta según conveniencia

El defensa mexicano Miguel Layún consideró que los futbolistas en México protestan solo cuando existe algún interés que les afecta o les conviene en lo individual, y eso fue lo que sucedió con la suspensión del ascenso y el descenso por los próximos seis años.

"Aquí el problema es ese, que unos levantan la voz, otros no, cuando me interesa a mí, me conviene, levanto la voz; ¿me conviene?, aparezco en el mapa, cuando no, pues me pongo atrás porque no quiero consecuencias y eso así no puede funcionar", dijo.

Consideró que el jugador en México tuvo la posibilidad de haber hecho más para evitar esta situación que afecta a todos los conjuntos del "Circuito de Plata".

"Definitivamente sí pudimos haber hecho más, sí pudo haber hecho más el futbolista, esto es un tema que o somos todos los jugadores los que levantamos la voz, los que opinamos para que se nos tome en cuenta nuestra opinión o no es nadie", apuntó.

Aseveró que es en este tipo de situaciones cuando debe existir una mayor unión entre los futbolistas, porque no tiene valor alguno que lo haga un número reducido.

"De nada sirve que saltemos cinco, diez o 20 jugadores o que todos los jugadores en el Ascenso MX salgan a hablar, porque ha habido momentos en la historia del futbol mexicano, incluso momentos recientes, donde hemos necesitado de esa unión para que se escuche al jugador", declaró a una televisora internacional.

El dos veces mundialista dejó en claro que "no es pelear con nadie, no es discutir con nadie, porque esto no es guerra, es en pro del futbol mexicano".

"No creo que sea el momento indicado para tomar una decisión así, yo soy de la idea que el ascenso y el descenso genera mucho más competencia, significa muchísimas cosas", sentenció.

AJ