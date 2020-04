Edwin Cardona asegura que un utilero de Xolos tiene COVID-19

El mediocampista colombiano de Xolos de Tijuana, Edwin Cardona, aseguró que un utilero del equipo fue declarado positivo por COVID-19, situación que alerta al plantel durante esta pandemia.

"Los médicos nos han hablado de tener mucha precaución, nos enteramos que el utilero que nos lava la ropa se acaba de contagiar. Creo que para todos va a ser un riesgo porque habrá mucho contacto con médicos, con los compañeros y otras personas", comentó para un canal deportivo.

A su vez, exhortó a los directivos del futbol mexicano a considerar el dar por terminado el Torneo Clausura 2020, ya que además de exponer a los jugadores, considera que jugar sin público hace que nada sea igual.

"Esas son cosas que no dependerían de nosotros, pero yo creería que, si esto sigue así, este semestre puede darse por terminado. Si el torneo se reanuda no van a querer que la gente regrese al estadio y no será lo mismo. Si dependiera de mí, yo creo que la gente no está preparada para regresar al torneo", finalizó.

AJ