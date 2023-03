Las artes marciales mixtas se apoderarán de Guadalajara

Mayo será un mes en donde los deportes de contacto se apoderarán de Guadalajara, pues además de que se llevará a cabo la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez, nuestra ciudad también albergará una velada de artes marciales mixtas.

Esto se debe a que la capital jalisciense recibirá una función de LUX Fight League, empresa que promueve este deporte en México y Latinoamérica.

Será el próximo 19 de mayo cuando tenga lugar esta función, misma que se realizará dentro de las instalaciones del Domo del Code Alcalde.

"Añorábamos tener un evento así. Gracias a Lux por darnos la oportunidad de construir esta alianza. En el marco de los 200 años de Jalisco Libre y Soberano, nos llena de orgullo tener un evento como este que nos convertirá en el centro de atención de los eventos deportivos", expresó Fernando Ortega, director del Code Jalisco.

La cartelera para este evento constará de 12 peleas entre las que destaca la que sostendrá Saray Orozco ante Andrea Vázquez en la búsqueda de unificar su título en un pleito pactado a cinco rounds.

"Desde que comenzamos a hablar de esta pelea yo dije que sí, pero que quería que fuera en Guadalajara. Me da mucha emoción pelear en mi ciudad y defender mi título en casa. Es un evento de talla mundial, una experiencia única. Ya he competido en ese domo (como luchadora olímpica), me tiene buenos recuerdos y estar con mi gente me tiene motivada", confesó Orozco.

En cuanto al duelo coestelar, Eli Rodríguez defenderá por primera vez su cinturón de campeona ante una rival que aún está por definirse.

Para saber

Las entradas a esta velada de artes marciales mixtas ya están disponibles en la plataforma de superboletos.com.

OF