Las Chivas hunden más a los Zorros

Chivas sigue enrachado; Atlas, peleado con el gol. Y así fue que se escribió el Clásico Tapatío de anoche, con la victoria de 1-0 del Guadalajara ante poco más de 37 mil aficionados, la peor entrada para un duelo de este calibre en muchos años.

El resultado significó la tercera victoria consecutiva para el Rebaño, que llegó a 10 puntos y se mete a la pelea por la calificación, mientras que los rojinegros, con dos unidades, se hunden en el fondo de la tabla general.

El Atlas rompió la marca sin anotar en torneos cortos al acumular 809 minutos. Los rojinegros también tienen en su poder el récord del futbol mexicano con mil 76 minutos sin festejar un gol, que data de 1981.

Anoche, un gol de Orbelín Pineda al minuto 63, en un derechazo de fuera del área, fue suficiente para vencer a unos inoperantes Zorros que fallaron su única ocasión clara, tres minutos después del tanto rojiblanco, por intermedio de Jefferson Duque.

Orbelín Pineda deja sin reacción a José Hernández para marcar el tanto con el que el Guadalajara se lleva el Clásico Tapatío anoche en el Estadio Jalisco. EL INFORMADOR/G. Gallo

Chivas sonrientes; Zorros dolientes

No fue Chivas el rival, ni el Clásico Tapatío la medicina para el mal rojinegro.

Guadalajara no necesitó de hacer un gran partido para llevarse el botín completo en el duelo cumbre del futbol local, ante un Atlas de poca llegada y nula contundencia.

El Rebaño ganó 1-0 el Clásico y el Atlas sumó 809 minutos sin marcar, siete partidos de este torneo, nueva marca en torneos cortos.

Sorpresa

Mientras José Cardozo no le movió nada al equipo que ganó los dos últimos partidos, Gerardo Espinoza realizó modificaciones en busca de revertir la situación de su equipo.

Así, mandó a Edyairth Ortega en lugar de Andrés Andrade, y le devolvió la titularidad al recuperado Juan Pablo Vigón en perjuicio de Clifford Aboagye.

Los movimientos le dieron intensidad en la recuperación al Atlas, frente a un Rebaño desconcertado por la propuesta del rival y por la cancha mojada.

Poco antes de la media hora de juego, el estado de la cancha cobró dos víctimas: Mario de Luna por Chivas y Ricky Álvarez con los Zorros; en sus lugares entraron Miguel Basulto y Brayan Garnica, respectivamente.

Atlas fue el más perjudicado, pues mientras Basulto se acomodó sin problemas junto a Jair Pereira, los rojinegros perdieron la profundidad y la pausa que le daba el argentino.

La primera mitad se fue en un forcejeo constante y muchas imprecisiones provocadas por el estado del campo, aunque Chivas tuvo la más peligrosa sobre el final.

Uno sí, el otro no

En el complemento el Rebaño se aplicó mejor en medio campo y emparejó el duelo hasta arrinconar al local poco a poco.

En ese lapso de dominio llegó el gol del triunfo al 63’, cuando Orbelín Pineda jaló del gatillo por tercera vez de larga distancia y ahora sí venció a Pepe Hernández.

Tres minutos después, Jefferson Duque, frente al arquero luego de una falla defensiva en un tiro de esquina, reventó la pelota en el larguero.

Lo demás, fue lo de menos. Chivas se plantó bien ante un inoperante equipo rojinegro.

La cifra

809 minutos consecutivos suma el Atlas sin anotar en Liga MX. Los Zorros acarrean 179 minutos del Clausura 2018 y en este certamen llegan a 630, todos los disputados de este certamen.

Alineaciones

Atlas: 1. José Hernández; 29. Ismael Govea, 3. Leiton Jiménez, 14. Omar González, 26. Cristian Calderón; 13. Ulises Cardona, 7. Juan Pablo Vigón, 21. Lorenzo Reyes, 27. Edyairth Ortega; 11. Ricardo Álvarez, 17. Jefferson Duque.

Cambios: 23’ 15. Brayan Garcina por 11. Álvarez, 46’ 5. Gaddi Aguirre por 29. Govea, 74’ 19. Octavio Rivero por 27. Ortega

DT: Gerardo Espinoza.

Posesión de balón 42%

Chivas: 34. Miguel Jiménez; 2. Josecarlos Van Rankin, 4. Jair Pereira, 33. Mario de Luna, 6. Edwin Hernández; 11. Isaac Brizuela, 25. Michael Pérez, 7. Orbelín Pineda, 13. Gael Sandoval;10. Eduardo López, 14. Ángel Zaldívar.

Cambios 2’ 28. Miguel Basulto por 33. De Luna, 83’ 9. Alan Pulido por 10. López, 90’ 23. Jesús Godínez por 14. Zaldívar.

DT: José Cardozo.

Posesión de balón 58%

Árbitro: César Arturo Ramos.

MOMENTOS CLAVE

Evitando más caídas

José Hernández había pasado día de campo bajo el arco rojinegro, pero en el cierre de primer tiempo fue requerido y se puso el traje de héroe al sacar un disparo de Eduardo López. En el segundo tiempo el joven cancerbero de los Zorros no aguantó más, sacó uno de Orbelín Pineda, que a la postre le hizo un golazo. Salvó a su equipo por lo menos de otros dos tantos.

Concentración con premio

La virtud del Guadalajara, fue aguantar los primeros 35 minutos, porque desde ese momento lograron equilibrar el encuentro ante un Atlas que fue incisivo, pese a que hasta el minuto 38 había tenido su primer tiro al arco. En el segundo tiempo, tuvieron mejor posesión de balón, intención, paciencia y una genialidad les dio el triunfo.

Con el colmillo por delante

Al ver a un Atlas desesperado por estar 1-0 abajo en el marcador, José Cardozo mandó a la cancha en la recta final del encuentro a Alan Pulido y Jesús Godínez, buscando liquidar el partido, al tiempo de que se trataba de dos hombres a los que les gusta el sacrificio para apretar al rival. Chivas cerró el Clásico Tapatío sin sobresaltos.

No bajaré los brazos: Gerardo Espinoza

La derrota en el Clásico Tapatío caló hondo en los rojinegros del Atlas, sobre todo en su director técnico Gerardo Espinoza, quien lamentó que su equipo no haya podido romper ni siquiera la mala racha de no haber marcado gol en este torneo. Aseguró que, pese a la crisis, no se rendirá.

“No voy a bajar los brazos nunca, siempre me he caracterizado por eso. Es un golpe duro, difícil, veo cómo se trabaja el día a día y claro que duelen estos resultados”.

Chivas se va contento

Chivas pudo contrarrestar el buen inicio de Atlas en el Clásico Tapatío y se quedó con la victoria. MEXSPORT/E. Quintana

La alegría llega al Rebaño tras ligar una semana perfecta; obtuvieron la victoria en los tres partidos de Liga que disputaron

Lograr nueve puntos de nueve posibles, pone feliz a cualquiera. Más cuando se trata de un equipo al cual en el arranque del torneo le llovió todo tipo de críticas y Gael Sandoval aseguró que el equipo merece festejar esta semana perfecta.

“Fue una semana excelente, estamos felices, pero ahora debemos descansar para lo que viene porque debemos continuar con este buen paso. Nos preocupamos mucho en el aspecto individual, colectivo y ahí están los resultados”.

Sandoval aceptó que estar jugando de interior en este esquema con José Saturnino Cardozo, le ha venido excelente porque se siente libre.

“Aprovechamos la semana que teníamos, fue perfecta, lo planeamos y se dio. Es una nueva posición para mi, es demostrar desde el momento que medio la oportunidad”.

Por su parte, el técnico de Chivas aseguró que la clave de esta buena racha fue tener confianza en ellos mismos. “Cuando perdimos yo les dije que mucha gente no estaba creyendo en lo que estábamos haciendo, pero el grupo sí. El equipo no arrancó bien el torneo, pero después nos lavamos un poco la cabeza”, indicó Cardozo.

Tiene desgarre

El central de Chivas, Mario de Luna, que salió de cambio apenas iniciado el encuentro ante Atlas debido a un problema muscular, con profunda tristeza precisó que su lesión es seria y estará, salvo confirmar lo contrario con estudios que se realizará hoy, fuera de actividad algún tiempo. “Ya me ha pasado. Siento que es un desgarre, lo cual veremos ya con estudios de cuántos centímetros se dio o milímetros para saber el tiempo de rehabilitación”.