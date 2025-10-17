El Real Oviedo, tras una semana muy convulsa después del sorprendente despido de Veljko Paunovic y el regreso de Luis Carrión al banquillo, se reencuentra con su afición con la misión de alejarse del descenso frente a un Espanyol que atraviesa un mal momento en cuanto a resultados, tras haber sumado dos puntos de los últimos doce posibles.

Se espera un ambiente extraño en el Carlos Tartiere, ya que se junta que gran parte de la hinchada estaba al lado de Paunovic con que un cierto sector del oviedismo todavía no ha perdonado a Carrión la forma en la que se fue a Las Palmas en 2024.

Sin Santi Cazorla, que será baja por unas molestias en su rodilla, el nuevo técnico bermellón cuenta con el resto de la plantilla disponible y es una verdadera incógnita el once inicial con el que saldrá, siendo el portero Aarón Escandell el único que tiene su puesto garantizado.

Vuelven a estar disponibles Nacho Vidal y Luka Ilic, bajas en el último encuentro ante el Levante por lesión y sanción, respectivamente. Mientras el primero sí apunta al once inicial, el centrocampista serbio podría esperar su oportunidad en el banquillo.

El cuadro asturiano llega a la cita en el puesto 17 tras sumar seis puntos en ocho jornadas y recibe a un Espanyol que, casualmente, también fue el último equipo al que se enfrentó Carrión en su último partido al frente del conjunto carbayón, en aquel 23 de junio de 2024 en el que los azules no consiguieron ascender.

La situación del Espanyol es algo más aliviada, pero ha ido de menos a más, por lo que se ha marcado como meta revertir la tendencia tras un parón liguero que le ha servido para afianzar conceptos de cara al resto del curso.

Los periquitos no han encendido las alarmas. El vestuario y la afición siguen creyendo en el proyecto. Además, será el primer encuentro después de que Alan Pace, nuevo presidente y propietario del club, presentara públicamente sus líneas maestras para el futuro de la entidad.

Los últimos precedentes entre ambos conjuntos en Primera División situarían como favorito al conjunto asturiano. En las cinco últimas visitas, hace más de dos décadas, el balance es de dos victorias para el Oviedo y tres empates. El último duelo en la máxima categoría fue en la 2000-01 (2-2).

