Continúa la actividad del futbol internacional este viernes 17 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy viernes 17 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Puebla vs Xolos | 19:00 horas | Caliente TV, FOX |

Tigres vs Necaxa | 21:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7 |

San Luis vs Atlas | 21:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy viernes 17 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

Correcaminos vs Dorados de Sinaloa | 19:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Tepatitlán vs Cancún | 19:00 horas | Canal por confirmar |

Leones Negros vs Alebrijes Oaxaca | 20:00 horas | Canal por confirmar |

Partidos hoy viernes 17 de octubre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

Necaxa vs Toluca | 17:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Querétaro vs Cruz Azul | 17:00 horas | Tubi |

Santos vs Mazatlán | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy viernes 17 de octubre de 2025 – La Liga EN VIVO

Real Oviedo vs Espanyol | 13:00 horas | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |

Partidos hoy viernes 17 de octubre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

PSG vs Strasbourg Alsace | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy viernes 17 de octubre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

FC Union Berlin vs Borussia Mönchengladbach | 12:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 17 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

Marruecos vs Brasil | 13:00 horas | ViX Gratis |

Partidos hoy viernes 17 de octubre de 2025 – Primera División Argentina EN VIVO

Racing Avellaneda vs Aldosivi | 16:00 horas | Disney+ Premium |

Argentinos Juniors vs Newell's Old Boys | 18:15 horas | TyC Sports Internacional |

Lanús vs Godoy Cruz | 18:15 horas | Disney+ Premium |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

