La tenista mexicana Renata Zarazúa consiguió una victoria histórica al eliminar a la estadounidense Madison Keys, sembrada como número seis del mundo, en la primera ronda del US Open 2025.

Zarazúa, quien ingresó al torneo como número 82 del ranking, debutó el lunes 25 de agosto en la cancha central y se impuso en un intenso partido a tres parciales por 6-7 (10), 7-6 (3) y 7-5. Con este resultado, completó el ciclo de los cuatro Grand Slam y se convirtió en la primera jugadora mexicana en la historia en vencer a una integrante del Top 10 de la WTA.

Trayectoria de Renata Zarazúa

La primera vez que pisó la cancha central de un Grand Slam fue en 2020, cuando cayó en la segunda ronda de Roland Garros ante Elina Svitolina. En 2024 volvió a esa vitrina internacional frente a Emma Raducanu en Wimbledon, donde fue derrotada en dos sets. Y en 2025 se presentó en la Rod Laver Arena del Abierto de Australia, aunque también sufrió una eliminación temprana.

Pese a esas derrotas, Zarazúa se ha consolidado como la principal figura del tenis femenino mexicano. Es la primera jugadora nacional en ubicarse dentro del Top 100 de la WTA desde 1996 y alcanzó su mejor clasificación —el puesto 51— a finales de 2024.

¿Cuándo volverá a jugar la tenista mexicana Renata Zarazúa?

La mexicana avanzó así a la segunda ronda del torneo, donde enfrentará a la francesa Diane Parry el próximo miércoles 27 de agosto. El horario del encuentro será confirmado por la organización del certamen. El partido podrá seguirse en México a través de ESPN y Disney+.

Con este nuevo triunfo en Nueva York, la mexicana no solo supera sus propias barreras, sino que también busca avanzar más allá de la segunda ronda, ronda en la que quedó eliminada en la edición pasada del US Open.

