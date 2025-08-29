De locos, barajan a Gervonta para Pacquiao

Es urgente que alguien hablé con Manny Pacquiao, un amigo, un pariente, alguien cercano de mucha confianza, para que de una vez por todas le afloje la idea de continuar exponiendo su integridad en los cuadriláteros. Dice el oriental que se siente espléndido para encarar a siguientes adversarios y coleccionar otro campeonato mundial, un capricho, o una necesidad, que reúne imaginaciones lapidarias.

No cesan los merolicos en publicitar otro encuentro de Pacquiao ante adversario que lo puede poner en predicamento. El que sea. Vaya, hasta han nombrado a Gervonta Davis para exprimir al producto filipino, peligro de a de veras, advertencia que no ingresa en la impenetrable industria, esto es un negocio, lo demás es mero romanticismo. La máxima.

Es que no tiene la misma pegada Mario Barrios que Rolando Romero, o Ryan García, y aunque los tres boxeadores mediocres, más jóvenes, y más rápidos que Pacquiao, los dos últimos le harían mucho daño.

Insistir en Manny Pacquiao, es continuar exhibiendo la escasez de figuras en el boxeo actual, una industria centenaria que ha cautivado con productos de primerísimo nivel, que lamentablemente hoy presenta aburrimiento, la hendidura que aprovechan visionarios empresarios para impresionar al nuevo público, combinaciones en los cuadriláteros que registran el cambio generacional de la mano de la tecnología de vanguardia. A esta irrupción ya le llaman boxeo con trucos, o Gimmick Boxing en idioma inglés. Populares youtubers se enfrentan a boxeadores profesionales.

TKO Group Holdings, compañía matriz de UFC y WWE, no quiere retrasos, anuncia otra vez que en 2026 va por su tajada del boxeo profesional, al que revolucionará, publicita. El capital lo arriesga Arabia Saudita, que será administrado por Dana White y Nick Khan. La tarjeta de presentación de TKO Group Holdings es la "Canelo" Alvarez-Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas el 13 de septiembre, transmisión por Netflix. Proyecto para consolidar a la promotora Zuffa Boxing. Publicó Notifight.com.

Con entusiasmo reciben esta noticia los aficionados al boxeo, expertos que aseguran lo complejo de la industria. Mientras TKO Group Holdings ya tiene su tabulador para sueldos a boxeadores, éstos firmarán contrato con el promotor que les pague la mejor bolsa... Y por ahí estaré atisbando.