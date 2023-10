La parte física nos afectó: "Checo" Pérez

Luego de sumar solo un punto en el campeonato de pilotos, el tapatío Sergio “Checo” Pérez reconoció que el Gran Premio de Qatar resultó más complicado de lo que tenía pensado, entre otras cosas por lo demandante que fue en la parte física y en la visibilidad, lo que desembocó en el par de sanciones que sufrió durante la competencia.

“Ha sido durísima en la parte física, muy dura y dura también con visibilidad, tenía muchos problemas, no encontraba el tema de los límites, no era muy consciente de dónde se encontraba el auto, yo creo que con la luz y con lo bajo que iba en el auto tuve muchos problemas con las penalizaciones de hoy y eso nos perjudicó mucho, igual que iniciar con el neumático duro, no tenía agarre, luego el ‘safety car’, perjudicó mucho la estrategia tan limitada que teníamos que hacer y así fue una carrera muy complicada”, dijo el piloto mexicano de Red Bull.

Lee también: Max Verstappen gana en Qatar

A la temporada 2023 de la Fórmula 1 le restan cinco carreras y ante esto, el piloto mexicano necesita sumar puntos importantes, para así mantenerse en el segundo lugar y asegurar el subcampeonato esta temporada, pues Lewis Hamilton está a tan solo 30 puntos de alcanzarlo.

“Desde mañana estaremos en la fábrica trabajando en el simulador, hemos tenido una ronda de carreras muy difíciles, pero tengo confianza de que podamos darle la vuelta y regresando a América, empezar con resultados fuertes”, dijo “Checo” Pérez, ante la urgencia de sumar puntos en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas.

FS