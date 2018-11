La llegada de Guillermo Hoyos, lo mejor, dice Omar González

Pese a que Guillermo Hoyos no logró sacar al Atlas de los últimos lugares del torneo, su plantilla cree que ha empezado a sentar las bases de lo que debe ser un futuro más halagador para los Zorros.

El zaguero rojinegro Omar González considera que la llegada del argentino al timón del equipo fue un acierto, a pesar de todo. “Yo creo que lo mejor que ha traído el profesor es que se trata de un formador, sabe manejar a las personas, trata de entendernos. Le ha dado mucho orden al equipo en la cancha y eso ha ayudado mucho, creo que los resultados están a la vista”, dijo el mexicoamericano con relación a los tres partidos que tienen sin perder y a los ocho puntos que rescataron de los últimos 15.

Sin embargo, no es sólo resultados lo que cuenta para el defensa. “El profesor es muy exigente, él remarca que es muy importante que cuando estés en la cancha debes dar todo y hay que trabajar duro en ese sentido, él dice que siempre quiere lo mejor y eso ha generado una competencia interna importante”.

Omar destacó que los rojinegros han comenzado la cuenta regresiva de este torneo donde pretenden quedarse sólo con lo bueno. “En el inicio del torneo todos teníamos esperanzas de llegar a la Liguilla, pero ya sabemos que no se pudo y todos estamos avergonzados, pero sabemos también que si no se pudo este torneo, tenemos que sacarnos la espina en el siguiente, no podemos bajar la cabeza. Aquí nadie está conforme con lo que pasó”.

En otro tema, la directiva rojinegra informó ayer que Ricardo Álvarez resultó con esguince de segundo grado en la rodilla izquierda en el juego contra el León.