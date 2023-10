La influencia de la Checomanía 

Sergio Pérez inspira y más prueba de ello es ver el aumento de fanáticos mexicanos a la Fórmula 1 desde que el tapatío firmó con la escudería de Red Bull e inició a tener grandes resultados que lo llevaron a conseguir victorias en este deporte tan complejo.

Dentro de la Fan Zone que se está llevando a cabo en el Centro Histórico de Guadalajara, aficionados jaliscienses no dejaron de lado la oportunidad de reconocer el talento de Pérez y la creciente pasión por los autos de carreras y la F1 como es el caso de Naomi Rosas y su papá.

"Vinimos a esto de la Fan Zone porque mis hijas son superfan de la F1, ven todas las carreras semana tras semana y saben todo lo relacionado con este deporte. Tenía que traerlas", indicó Fabián.

"Hace dos años empecé a ver todo el movimiento, Checo Pérez salía en las noticias y comencé a investigar, me gustó y no me lo pierdo. Desde que lo ves en todos lados te enorgullece saber que es jalisciense igual que tú", agregó Naomi. Padre e hija tuvieron la oportunidad de manejar los simuladores profesionales y compartieron su experiencia describiéndola como única, asegurando que durante todo el fin de semana volverán para repetirla.

"Está muy padre porque incluso sientes la adrenalina de pasar por la pista, se siente muy realista hasta la forma del asiento y todo. Mañana y el domingo espero volver a venir", finalizó ella.

FS