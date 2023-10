Sergio "Checo" Pérez se ha vuelto el piloto más juzgado de la Fórmula 1. En los últimos días se ha rumoreado su salida de Red Bull, ha sido foco por las críticas del asesor Helmut Marko y hasta su compañero Max Verstappen ha sido nombrado como uno de los responsables de obstaculizar su temporada.

Ante esto, Lewis Hamilton dio su punto de vista sobre las circunstancias actuales que está viviendo el piloto tapatío y considera que su propia escudería no le está haciendo mucho bien.

"Creo que su equipo (Red Bull) no lo está ayudando del todo. Entiendo que la escudería está conformada por muchas personas, pero hay algunas en particular que lo están afectando psicológicamente y no lo ayudan", comentó el piloto de Mercedes.

Hamilton también indicó que las buenas presentaciones que tuvo Pérez al inicio de la temporada le hacen pensar que tiene el potencial para dejar atrás malos resultados. Finalmente añadió: "lo que más puedo destacar de Sergio Pérez es que siempre se repone, se levanta y sigue intentando".

