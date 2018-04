La herencia hecha arte

La Plaza de Toros El Centenario de Tlaquepaque se vestirá de gala para recibir no sólo el arte del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, sino también el de su heredero, Guillermo, en gran festejo taurino con el que regresa la Fiesta Brava a la Villa Alfarera, el próximo jueves a las 20:00 horas.

Los Hermoso de Mendoza comparecieron juntos ante los medios para compartir esta nueva fase de sus vidas. “Claro que le veo futuro”, dijo ante la pregunta obligada Pablo al hablar de su vástago. “Primero, porque yo le he aportado muchas cosas, que de entrada eso no lo debo de valorar, pero luego hay algunas que trae innatas él como es el sentido de la distancia, el entender al toro, que es muy importante, y donde me sorprende porque creo que a su corta edad ya me gana a mí”, afirmó.

Por su parte Guillermo, de 18 años, habló de los pros y los contras de ser hijo del maestro español. “Por supuesto que siempre viviré siendo comparado con él, pero también tengo que admitir que si no fuera por todos los medios que ha puesto a mi alcance hoy yo no estaría aquí”.

En el festejo alternarán con Emiliano Gamero y Sebastián Torre, además del mano a mano de los forcados de Mazatlán y San Luis Potosí.