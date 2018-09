La etapa de Maradona en México ha comenzado

Ni Bolivia por Evo Morales, ni en Venezuela con Nicolás Maduro. Diego Armando Maradona eligió a México para tener un renacimiento profesional después de sus problemas de salud y adicciones. Así lo expresó ayer en su presentación como director técnico de los Dorados de Sinaloa.

“Quiero darle a Dorados lo que me perdí cuando estaba enfermo. Habré estado enfermo 14 años”, dijo en conferencia de prensa en un hotel de la ciudad de Culiacán, ante unos 200 periodistas nacionales e internacionales.

La afluencia de la prensa fue inusual ayer para el equipo del Ascenso MX, pues a los Dorados los suelen cubrir apenas unos 10 medios locales de Sinaloa.

Arrastrando las palabras por momentos y con un discurso no muy articulado, en lo que en algunos tramos pareció una confesión de su turbulento pasado, Maradona pareció también ir a buscar la paz a esa plaza del Pacífico mexicano.

“Hoy quiero ver el Sol, antes no quería acostarme, ni sabía lo que era una almohada”, añadió Diego. “Tuve muchos traspiés en la vida y hoy asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en los brazos”.

Dicen, ‘vos hablaste de México’, pero yo quiero que México se codee con Alemania, con Bélgica, que no siga jugando más con El Salvador, con respeto a El Salvado

Para el argentino, la oferta de Dorados es como si le dieran “una mano” que no aceptó ni siquiera de sus grandes amigos de la política sudamericana.

“Estuve hablando con Evo y me ofreció la Selección boliviana, estuve hablando con Maduro y me ofreció la Selección venezolana”, comentó Maradona, y aseguró que también dejó de lado otras ofertas de equipos de Argentina y Bielorrusia.

A sus 57 años, Diego dijo sentirse “en el mejor momento de mi vida” y se comprometió a corresponder la confianza de los Dorados. Ofreció mucho esfuerzo para lograr el ascenso.

“No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, venimos a trabajar”, garantizó al asumir la responsabilidad de un equipo que marcha en la decimotercera posición.

Aunque no dio detalles de su proyecto de trabajo, Maradona se comprometió a tener un equipo ofensivo. “Vamos a buscar los partidos, a mí no me gusta defender”.

Más tarde, Maradona tenía programado, a puerta abierta para prensa y afición, su primer entrenamiento al frente de los Dorados.

Diego quiso además aclarar su postura con respecto al futbol mexicano, especialmente después de que meses atrás dijo que México no merecía ser sede de la Copa del Mundo de 2026.

“Dicen, ‘vos hablaste de México’, pero yo quiero que México se codee con Alemania, con Bélgica, que no siga jugando más con El Salvador, con respeto a El Salvador”, justificó el argentino, y dijo que disfrutó la victoria del Tri ante Alemania en la Copa del Mundo Rusia 2018.

Empieza a inculcar su filosofía de juego

El argentino Diego Armando Maradona comenzó ayer a inculcar su idea de tener la pelota y buscar los partidos, en su primer entrenamiento al frente de los Dorados de Sinaloa, a los que dirigirá en el resto del año.

Ante miles de aficionados y numerosos medios de comunicación, en un ambiente festivo con música de fondo, Maradona se encontró ayer por la tarde con los integrantes de su equipo y reiteró la meta de poner al conjunto en Primera División en el menor tiempo posible.

De buen ánimo, vestido con los colores del Gran Pez, Diego comandó su primera práctica y comenzó los intercambios de ideas con las figuras que antes vio en videos; en algún momento dejó de dar órdenes y comenzó a bailar al ritmo de la música.

Antes de la conferencia de prensa donde fue presentado de manera oficial, Diego permaneció encerrado en su habitación del lujoso hotel donde está hospedado y analizó vídeos de los Dorados junto a su equipo de trabajo.

Polifacético es una manera de describir a "El Diego" y así se mostró en su presentación como nuevo estratega de Dorados. AFP

LAS CARAS DE MARADONA

Advierte. El otrora capitán de la Selección argentina no se guardó nada al asegurar ante los medios que “no viene a México a vacacionar”, y que Antonio Mohamed fue quien lo motivó a venir a nuestro país, aunque titubeó a la hora de presentar a su cuerpo técnico.

Un padre ejemplar. Otro de los momentos de la presentación de Maradona fue cuando señaló que el equipo de la capital de Sinaloa será como un nuevo hijo al que tendrá que cuidar. “Asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en sus brazos”, mencionó.

Limpio y sano. El “Diego” aseguró que hace 14 años dejó atrás “su enfermedad”, refiriéndose a la adicción a las drogas y al alcohol que lo marcó de por vida. Señaló que esta fue una de sus motivaciones para firmar con Dorados.

De buenas. Al comienzo de su presentación, el nuevo estratega del conjunto sinaloense demostró su buen humor en incluso cantó “Vamos, vamos los Dorados que no podemos perder”, mientras recibía la camiseta oficial de su nuevo equipo.



REACCIONES

El defensa central de las Chivas, Jair Pereira, espera que Diego Armando Maradona le aporte mucho de lo que sabe al futbol mexicano, ya que es un referente mundial y campeón del mundo.

“Siempre lo he dicho, es bienvenido cualquier tipo de persona que aporte al futbol mexicano”.