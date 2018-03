La carrera de Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de Chivas

Francisco Gabriel de Anda anunció ayer viernes su llegada a Chivas como director deportivo, cargo que significa su regreso a la dirigencia de un club tras un paréntesis de casi siete años en el que se dedicó al análisis futbolístico en la televisión.

De Anda disputó su último partido en la Liga mexicana el 13 de mayo de 2007, el duelo de vuelta de cuartos de final entre Santos, el club en que militaba el ahora director deportivo de Chivas, y Pachuca.

Sólo un año después el ex defensa daba su primer paso como directivo, precisamente con los Tuzos, el último equipo que enfrentó como jugador.

La estadía de Anda en la dirección deportiva del Pachuca, coincidió con un periodo en que los Tuzos no obtuvieron campeonatos de Liga, pero se adjudicaron dos títulos de campeones de Concacaf, en 2008 y 2010, por lo que no es casual el énfasis que el ex jugador puso en ese certamen al anunciar su llegada a Chivas.

Las victorias en Concacaf permitieron que los Tuzos participaran en el Mundial de Clubes de los años 2008 y 2010, sin grandes resultados. En 2008 fueron eliminados en semifinales por la Liga de Quito y en diciembre del 2010 cayeron en cuartos de final ante el TP Mazembe de El Congo.

Cuando los Tuzos son eliminados por el equipo africano, De Anda ya ha cambiado puesto. En noviembre del 2010 llega como hombre institucional del Grupo Pachuca para ocupar la vicepresidencia del club León, que militaba en la Liga de Ascenso.

Con los esmeraldas De Anda vive el momento más polémico de su carrera como directivo. Aunque en la fecha seis el equipo marcha en segundo lugar, tanto De Anda como el técnico, Milton Queiroz "Tita", son cesados en septiembre del 2011 por romper reglamentos institucionales, según la versión del presidente del club, Jesús Martínez Murguía.

Queiroz acusa a De Anda de pedir "cosas ilógicas". El ahora directivo de Chivas reconoció después que el motivo de su cese fue una fuerte discusión con el entrenador brasileño.

El antecedente de fricciones con el técnico puede ser motivo de preocupación para Chivas, ya que el técnico Matías Almeyda se ha mostrado reacio a la contratación de un director deportivo.

En julio de 2012 De Anda inicia su carrera como comentarista deportivo, que se extendió hasta el día de ayer, cuando el ex jugador hizo oficial su llegada al Rebaño.

RR