La UdeG pone las garras en la Final

Sufrieron de más porque Alebrijes jamás bajó los brazos, pero los Leones Negros se instalaron en la Final del Clausura 2018 del Ascenso MX, donde enfrentarán a Tapachula, al igualar 1-1 con el equipo del Sur en la Semifinal de vuelta, avanzando por su mejor posición en la tabla tras el global 3-3.

El primer tiempo fue de dominio alterno. Leones comenzó con un agobio que parecía pronto lo reflejaría en el marcador, pues el arquero Édgar Hernández fue exigido en tres ocasiones, la más clara tras un tiro potente de Cristian Valdez.

La media cancha melenuda con el “Recodo” y José Hernández estableció condiciones, repartían juego a ambas bandas y Jorlian Sánchez generaba las mayores llegadas de peligro, pero sin reflejarlo en el marcador.

Sin que Leones aprovechara su buen momento, conforme pasaron los minutos el equipo de Alebrijes pudo equilibrar el encuentro. Ahí todo cambió, porque lo que mejor había funcionado de Leones, el mediocampo, comenzó a ser superado.

En los últimos minutos de la primera mitad el cuadro oaxaqueño se adueñó del balón, y Felipe López tuvo que emplearse a fondo en dos ocasiones para evitar la caída de su marco.

En el complemento, los universitarios iniciaron de la misma forma que en la primera mitad, pero pronto Alebrijes se sacudió el dominio y comenzó a imponer condiciones.

El agobio de Alebrijes, combinado con errores defensivos, de nuevo puso a “Pipe” López como héroe, al emplearse a fondo en varias acciones, hasta que por fin al 65’ Antonio Sánchez hizo rugir al Estadio Jalisco, al sacar potente disparo al ángulo superior derecho de Hernández para inaugurar el marcador.

Cuatro minutos más tarde, tras una marca deficiente, llegó Noya de cabeza para marcar el tanto del empate, con un largo camino por recorrer y con los de Oaxaca tomando nuevas energías.

La intensidad del duelo trajo consigo un conato de bronca en el que Alaffita y Romario Hernández se tiraron codazos y aventones. El árbitro central Jonathan Hernández determinó expulsar a ambos elementos, pero eso ayudó a que se abrieran espacios para los Alebrijes, que esperaban una en juego aéreo.

La última importante del duelo se presentó cuando al 85’ Néstor Vidrio abrazó a un rival dentro del área, pero el central no marcó la infracción, por lo que el resto de los intentos oaxaqueños fueron infructuosos.

Estamos en la final pic.twitter.com/fe2V6kIW8x — Leones Negros UdeG (@LeonesNegrosCF) 22 de abril de 2018

Fue un cierre sufrido: “Vikingo” Dávalos

Aunque contento por haber logrado el pase a la Final del Ascenso MX, el técnico de Leones Negros, Jorge Dávalos, reconoció que el cierre del duelo fue complicado para su equipo.

“Fue un encuentro en el cual sufrimos de más, porque no concretamos las que generamos, mínimo dos que nos hubieran dado tranquilidad para no cerrar así. Cometimos un error en la jugada del gol. No fue uno de nuestros mejores partidos”.

Por otro lado, el “Vikingo” destaca la resiliencia de su cuadro, que se ha ido sobreponiendo a ausencias importantes y espera que en esta Final no sea la excepción.

“Hemos ido resolviendo problemas de lesiones, ausencias por una u otra razón que han sido bien cubiertas, porque el equipo sabe de los alcances que tiene”.

Al filo. Jorge Dávalos vivió el juego con intensidad. EL INFORMADOR/M. Vargas

CONFIADOS EN LLEGAR AL MÁXIMO CIRCUITO

Quieren futbol de Primera en Oaxaca

Pese a no estar certificados para subir al Máximo Circuito, la directiva de Alebrijes de Oaxaca confía en que, de lograr el ascenso, los federativos les permitirán hacer válido el derecho que se ganaron en el campo de juego.

El presidente del equipo, Santiago San Román, aseguró que “apelamos a la buena voluntad de la Federación, porque la estructura del equipo es sólida, nunca hemos quedado a deber un peso a nadie, y cumplimos con todos los requisitos de equipos de Fuerzas Básicas”.

Explicó que, de ser necesario, están dispuestos a aumentar el aforo de su estadio de 16 a 20 mil aficionados, que es además el único requisito que les faltaría por cumplir para ser equipo certificado. “No habría problema con eso, pero es un contrasentido porque para el próximo torneo el aforo mínimo en Liga MX cambió a 15 mil y nosotros hoy cumplimos con eso”.