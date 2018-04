Sufrimos de más: Jorge Dávalos

Contento por haber logrado el pase a la final del Clausura 2018 en el Ascenso, el técnico de Leones Negros Jorge Dávalos, señaló que por las opciones de gol que generaron y no concretaron, tuvieron un cierre difícil ante Alebrijes. El empate 1-1 en este duelo bien pudo, dijo, haberse resuelto con un marcador holgado por su equipo.



"Fue un encuentro en el cual sufrimos de más porque no concretamos las que generamos, mínimo dos que nos hubieras dado tranquilidad para no cerrar así. Cometimos un error en la jugada del gol. No fue uno de nuestros mejores partidos, estuvo mejor el de la ida".



El entrenador aprovechó para agradecer a la directiva por el apoyo, ya que con haber llegado a la final se cumple en tiempo lo que se había proyectado, ahora espera recuperar a la gente que tiene lesionada.



"Hemos ido resolviendo problemas de lesiones, ausencias por una u otra razón que han sido bien cubiertas, porque el equipo sabe de los alcances que tiene. Nos concentramos en La Primavera y esperamos recuperar a la gente que tiene problemas musculares. En el caso de Joao Amaral veo difícil que esté".



Los Leones jugarán su partido de vuelta en la gran final contra Cafetaleros el próximo domingo a las 12 horas, porque aseguró el estratega que la afición ha respondido y también muchas familias asisten.

LS