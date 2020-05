La Serie del Caribe está en suspenso

Los desacuerdos entre Venados de Mazatlán y el Ayuntamiento local han puesto en entredicho la realización de la Serie del Caribe 2021, la cual está planificada para realizarse en las instalaciones del nuevo Estadio Teodoro Mariscal.

Aunque se mostró optimista con el tema, Omar Canizales, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), no ocultó que los problemas de concesión del inmueble podrían hacer dudar a la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) sobre la viabilidad de organizar esta justa en territorio mazatleco.

“De no tener el control del estadio, puede ser que la Confederación del Caribe no quiera asumir el riesgo de preparar todo, vender derechos internacionales e invertir todo lo que se tiene que invertir como Liga y comité organizador para no tener la certeza y el control de algo que en algún momento se puede caer, sin duda es necesario que (el estadio) esté en manos del concesionario local (Venados) para que no se ponga en riesgo la Serie del Caribe en Mazatlán.

“No sabemos si la Confederación quiera mantener la sede en México. Hay que recordar que la Confederación del Caribe en 2017 nos otorgó cinco Series del Caribe en un periodo de 11 años. Nos las dio por la certeza que les damos, la confianza en los estadios y el control. ¿Qué pasará ahora? Quizá todos digan que México ya tiene más Series del Caribe que todos, porque la tuvimos en 2017, en 2018, la vamos a tener en 2021, la tenemos para 2024 y para 2027, pero también las otras plazas pueden levantar la mano. Si no hay condiciones en donde se había dicho, ante la controversia hay un riesgo”, comentó Canizales en entrevista con nuestro colaborador Salvador Cosío.

Aunque la Familia Toledo (propietarios de Venados de Mazatlán) había firmado un convenio por 25 años para utilizar el nuevo Teodoro Mariscal como la casa del equipo de beisbol, fue a principios de abril cuando el Ayuntamiento les quitó la concesión.

Al respecto de esta situación, la CBPC adelantó que durante junio visitará Mazatlán para solicitar las siguientes garantías: los permisos, facilidades y apoyo del Ayuntamiento de Mazatlán, todo por escrito.

En caso de no recibir estas facilidades, la CBPC advierte lo siguiente: “En el caso de que se compruebe que no se cuenta con los apoyos y autorizaciones necesarias de las autoridades locales para que no haya inconveniente alguno con la celebración del evento, como protección de los mejores intereses de la Confederación del Caribe y en apego a lo que establecen sus estatutos, se podrá tomar la decisión de cambiar la sede de Mazatlán”, reza un comunicado de la Confederación.

EL DATO

Mazatlán ha albergado el también llamado Clásico Caribeño en cinco ocasiones, siendo la segunda ciudad mexicana que más veces ha fungido como sede de esta competencia. Sólo Hermosillo supera al puerto sinaloense al haber recibido seis veces el mayor evento de beisbol latinoamericano.

Analizan subir número de extranjeros

Al respecto de la cantidad de peloteros extranjeros con los que podrá contar cada equipo durante la siguiente temporada de la LMP, Canizales reveló que aún no se decide este punto debido a que hay diversos factores que deberán tomar en cuenta.

“En este momento estamos en un proceso de análisis para definir cuántos extranjeros vamos a meter. Por razones económicas es una, por razones de un potencial empalme con el calendario de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) es otra. Probablemente tengamos que subir el número de extranjeros, no creo que a 12, pero pudiéramos subir. No está tomado ese acuerdo, y hemos dicho que vamos a esperar para ver en qué necesidades nos vemos”, finalizó.

Ante esta posibilidad de que se empalmen los calendarios de la LMP y la LMB, Canizales aseguró que analizan la viabilidad de contar con jugadores de Ligas Menores y Ligas Mayores que busquen tener actividad en invierno.

JL