La MLS, modelo inviable para México

La Liga Mayor de Soccer de Estados Unidos (MLS), es prácticamente la única del mundo que no tiene el sistema de ascenso y descenso.

Ante la iniciativa de clubes de la Liga MX de eliminar el descenso, en detrimento del Ascenso MX, el argentino Gerardo Molina, CEO de Sport Marketing, explica por qué en México no es posible aplicar el modelo del futbol del vecino del Norte.

“Estados Unidos es la excepción, no es la regla. La MLS viene de un proceso de efectividad de espectadores, audiencia, números, tiene prestigio, ha crecido mucho, pero han encontrado un sistema de franquicia como lo tienen otros deportes en este país como la NFL o la NBA donde todo funciona económicamente y financieramente muy linealmente, muy auditado, porque trabajan con un modelo centralizado y lo manejan muy bien. Es algo que no pasa en México ni en Latinoamérica, porque los manejos de los clubes hacen que no sea viable al día de hoy igualar lo que hacen en Estados Unidos, que tienen una economía estable, sostenible, no hay necesidad de establecer estos niveles de competitividad de ascenso y descenso, porque han equilibrado lo económico y lo deportivo. Los equipos se arman siempre para ganar porque incluso hay presupuesto similar para todos”.

Para el argentino, que ha asesorado a equipos de la NFL, NBA y MLS sobre todo en temas de penetración en Latinoamérica, el futbol mexicano no puede aspirar a eliminar el ascenso pensando en que serán como el modelo de la MLS. “No está preparada la estructura de la Liga mexicana para poder instalar un sistema como el de Estados Unidos, no están dadas las condiciones para instalar ese modelo que pretenden, al menos ahorita como está el contexto. Hay otro factor, es el político. Favorecen políticamente a unos equipos y no a otros, este modelo sería matar la competitividad del futbol mexicano, sería ir a contramano del mundo, la Primera y la Segunda División tienen que competir continuamente y es un incentivo, porque hacen que haya un esmero deportivo, el querer ir por más”.

Para Molina, es muy claro dónde radica el éxito del modelo estadounidense, imposible de aplicar no sólo en México, sino en Latinoamérica. “El objetivo del marketing deportivo es conseguir dinero, en Estados Unidos eso funciona tan bien, que los clubes tienen recursos y han crecido sus franquicias, porque en los últimos años incluso hay más franquicias y porque su sistema funciona diferente al de México y Latinoamérica, incluso al de Europa. Es un sistema muy especial”.

¿CÓMO SON LOS DESCENSOS Y ASCENSOS EN OTRAS LIGAS?

ARGENTINA

El sistema de descenso en el futbol de Argentina es similar al de México. El descenso de equipos a la Primera B Nacional se realiza a través de un sistema de promedios. Al finalizar la temporada, los equipos de peor coeficiente en la tabla de los promedios pierden la categoría, siendo reemplazados por los provenientes del torneo de Segunda. El coeficiente se obtiene dividiendo los puntos logrados en las últimas cuatro campañas por la cantidad de juegos disputados en ese lapso.

INGLATERRA

La Premier League, una de las más competitivas del mundo, se juega con 20 equipos. Al final de las 38 jornadas de cada temporada, los tres últimos clubes de la clasificación general descienden de manera automática a la Football League Championship y son sustituidos por los dos mejores de esta “segunda división”, junto al ganador de un sistema de Playoff que se juega entre las posiciones tercera, cuarta, quinta y sexta de esa misma División.

ESPAÑA

En la Primera División española compiten 20 clubes. Una vez finalizada la competición, descenderán a Segunda División los tres equipos con menos cantidad de puntos. No se disputa Playoff o Repechaje. Por otra parte, los dos primeros clasificados de la Segunda División, aquellos que más puntos hayan conseguido, ascenderán directamente a Primera División. El tercer ascenso se determina mediante un torneo entre los equipos clasificados en tercer, cuarto, quinto y sexto lugar.

ALEMANIA

Los dos últimos clasificados de la temporada (puestos 17 y 18) descienden automáticamente a la Bundesliga 2. El 16 clasificado disputará una eliminatoria de promoción contra el tercer clasificado de la Bundesliga 2, es decir, el antepenúltimo clasificado al término de la Bundesliga y el tercer clasificado de la Bundesliga 2 disputan una eliminatoria a doble partido para determinar quién juega en la máxima categoría del futbol alemán.

ITALIA

Los equipos que finalizan en los últimos tres peldaños de la tabla general, son los que descienden a la Serie B. Ascienden directamente el campeón y el subcampeón de la segunda categoría, y si el tercer lugar supera con nueve puntos al cuarto sitio se gana su lugar en el máximo circuito; si no es el caso, va a una serie de juegos ida y vuelta con el cuarto sitio de la Serie B, para obtener al tercer invitado a la categoría más importante del Calcio.