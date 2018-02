Falta analizar situaciones para considerar suspender el descenso: Bonilla

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, señaló que falta estudiar muchas situaciones para considerar como propuesta la posibilidad de suspender el ascenso y el descenso en el futbol mexicano a partir de 2019, lo cual se manejó de manera exagerada.

"En la reunión (con los representantes del Ascenso MX) expliqué los principios que rigen este tipo de documentos y señalé claramente que a esta idea todavía le falta mucha información y el análisis de la misma, para poder ser considerada como una postura formal", dijo.

Ante esta situación, acordaron "que para el 1 de marzo nos volveremos a juntar y les presentaré el avance de la recopilación de la información y desarrollo de una posible propuesta, de existir y ser viable".

En conferencia de prensa, explicó que lo que se pretende más allá del ascenso o del descenso es que se desarrolle el balompié en México con una mayor solidez en la estructura.

"No es cerrar el Ascenso y no es crear otro formato, es dar solidez y estructura, ¿Cómo poder que los clubes sean instituciones de tal manera que crezcan? Esto hará que la Segunda y Tercera crezcan con un trabajo similar. No es la idea cerrar por cerrar", estableció.

Reiteró que "hay que seguir trabajando y desarrollando la idea. Lo que se buscaba más allá del ascenso y descenso es como hacer crecer al futbol mexicano, esto es una de muchas ideas para el futbol".

"Ésta ha tomado la luz pública porque se filtró, pero, así como estas ideas han venido otras que se desecharon o aplicaron, los clubes así lo externaron y aceptaron para analizar de manera conjunta lo que resulte de la recopilación de la información del trabajo que se está haciendo y poder emitir una opinión con bases y mucho más sólida", declaró.

Así mismo, explicó que la asamblea de dueños no es la que decide sobre este tema, sino que es la asamblea de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) la que puede cancelar o reactivar el ascenso y descenso.

"La asamblea de dueños no toma la decisión final en este caso, las propuestas se presentan cuando están sólidas, terminadas y estudiadas, muchas ideas se han quedado en la mesa, otras se han probado o desaparecen. Hubo una reacción exagerada a un simple documento de trabajo", sentenció.

LS