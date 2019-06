La Liga MX es de risa: Alberto Castellanos

El hecho de que Veracruz tenga problemas económicos y no les pague a sus jugadores, hace que para el presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos, la Liga MX sea de risa, esto por permitir que equipos y dueños como Fidel Kuri sigan con el aval de la Federación, mientras que otros equipos en el Ascenso MX se les haya negado la certificación para poder ascender al máximo circuito en torneos anteriores.

"Somos una Liga que da risa de repente. Creo que todas esas situaciones le restan seriedad a nuestra Liga, yo creo que algo que debe ser sagrado en cualquier fuente de trabajo es el salario y nosotros así lo consideramos. Yo creo que la Federación, se supone en teoría que nos audita y nos certifica a todos porque tenemos la posibilidad de pagar, de eso se trata", dijo el directivo melenudo.

Sobre la venta de Lobos BUAP a Ciudad Juárez para convertirse en los Bravos, el Maestro Castellanos dijo que no critica la decisión de los poblanos de vender su franquicia, sin embargo sí señaló que su equipo no haría eso, ya que prefieren llegar a Primera División por méritos deportivos.

"Para mí lo ideal es que todos los equipos se ganen el ascenso de manera deportiva, no critico lo que hizo Ciudad Juárez, porque tienen una oportunidad única por estar en la frontera, porque tienen un proyecto de construir un estadio, porque tienen intentando en esta categoría, invirtiendo dinero y con buenos planteles muchos años y no se les dio. A veces no es con dinero como puedes lograr el ascenso, sino con equipos bien conjuntados. Pero si ellos tuvieron la oportunidad de comprar una franquicia, no lo critico, ojalá todos tuviéramos la solvencia de poder hacerlo, pero como no, entonces buscaremos hacerlo deportivamente", apuntó.