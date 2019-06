La BUAP demandará a la Liga por la venta de Lobos

Es un hecho, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, demandará a la Liga MX o a la misma Federación Mexicana de Futbol, por permitir la "venta" de la franquicia de Lobos BUAP, al FC Juárez.

Para los abogados que representan a la BUAP, la "Femexfut o la Liga han autorizado una venta ilegal, pues para que esta se pueda dar, la Universidad debió ceder los derechos, lo que nunca ha hecho", explicó Igor Trujillo, abogado que llevará el caso en la Ciudad de México.

La BUAP, explica Trujillo, "se celebró un trato con Garden Teas (empresa de Mario Mendívil) para que manejara al equipo, pero esta empresa cedió sin el consentimiento de la Universidad, los derechos a una inmobiliaria (JGE), sin haber cumplido con sus obligaciones o consentimiento de la BUAP y ésta a su vez vendió los derechos a otro club".

El trato del que todos tienen conocimiento, es que Mendívil debía entregar por la venta del equipo, 90 millones de pesos a la BUAP, "pero no se nombran los 180 millones de pesos por tres años, que también se habían comprometido a pagar", agrega el jurista.

Para la Universidad, no hay nada oficial, "los medios dicen que ya vendió el equipo a Juárez, pero nosotros ya le informamos a la FMF anteayer, a Juárez también, y a todos los involucrados que nos oponemos a esto. La Liga o la FMF deben de poner orden, no se debió llegar tan lejos. La Liga debió preguntar si no había adeudos o algo pendiente antes de dar su consentimiento y presentar al nuevo equipo".

Por eso se anuncia que: "Vienen demandas al señor Mendívil, a la inmobiliaria y un tercero que es la Federación porque se le va a tener que involucrar. Y no nos vamos a quedar satisfechos con esto, iremos hasta la FIFA si es preciso y recurriremos a las autoridades civiles mexicanas para poner orden".

