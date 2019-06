FC Juárez llega muy bravo a la Liga MX

Nueve años después de la irrupción de los Indios en Primera División, Ciudad Juárez vuelve al mapa del futbol en México.

Bravos, un equipo con cuatro años de vida en el Ascenso, llega a la Liga MX mediante la compra de la franquicia de Lobos BUAP, y su vicepresidente, Álvaro Navarro, asegura que no será ave de paso. “Nosotros llegamos a la Liga MX a demostrar que tenemos la capacidad de competir al nivel de cualquier equipo. De entrada, nuestro primer objetivo es estar en la Liguilla, así de claro”, dijo el directivo, uno de los personajes clave en la negociación con la universidad poblana.

—¿Qué les parecen las críticas por haber comprado su lugar en la Liga MX?

—Nosotros trabajamos en pro de nuestra comunidad, encontramos una oportunidad y la tomamos. Lo que podemos afirmar es que este grupo vienen a aportar a la Liga, somos gente seria. Estamos en el futbol desde hace 25 años con Cobras y nuestro objetivo siempre fue Primera División. En el Ascenso nadie maneja estos números: cuatro años y cinco Finales en casa, lamentablemente no se nos dio el éxito en lo deportivo y decidimos acelerar el proceso”.

Navarro explicó quiénes son los dueños del nuevo inquilino del Máximo Circuito. “Somos seis familias involucradas, dos de nuestros socios son empresarios de El Paso (Texas) y uno de ellos acaba de comprar una franquicia de la USL. También tenemos participación en una sucursal AAA de los Padres de San Diego de las Grandes Ligas, los Chihuahuas de El Paso, incluso nuestros socios construyeron un estadio espectacular. Vamos a anunciar en tres meses la construcción de un estadio muy bonito y tenemos la estructura necesaria para estar en Liga MX. Hace dos años decidimos invertir muy fuerte en Fuerzas Básicas, así que tenemos escuelas en todo el Estado, en El Paso y en Dallas, Texas. Tenemos equipo Sub-20, Sub-17, Sub-15 y Sub-13, equipo femenil y acabamos de llegar a la Final de la Tercera División”.

—¿Por qué invertir en la Liga MX?

—El equipo nos va a dar identidad, arraigo y una nueva imagen para la ciudad. A partir del futbol queremos crear otro entorno para esta ciudad, una de las más grandes de México y además en una etapa muy próspera.

Por lo pronto, los fronterizos pretenden contratar un equipo nuevo. “Vamos a traer 12 jugadores al equipo, elementos con experiencia de Primera División ya sea en México o en otros países. Sabemos que tenemos una base competitiva porque la Copa MX así nos lo hizo ver, pero somos conscientes de que requerimos 12 refuerzos de primer nivel”.

Álvaro Navarro recordó que negociaron con Mario Mendívil, el empresario que era dueño de Lobos BUAP,. IMAGO7

La BUAP siempre estuvo fuera de la negociación

Apenas se había anunciado la compra de los Lobos BUAP por parte de los empresarios juarenses, cuando el rector de la universidad, Alfonso Esparza Ortiz, amagó con denunciar a los fronterizos por adelantar el anuncio de la venta de la franquicia.

Álvaro Navarro dejó bien en claro cómo fue la negociación con los poblanos. “Primero que nada, nosotros no hicimos una negociación con la Universidad, nosotros negociamos con empresarios, el rector estaba fuera de la jugada al 100% y eso nos permitió hacer una propuesta”, aseguró.

Navarro ahondó en el tema: “La Universidad no tenía nada que ver. Mario Mendívil, el empresario que era dueño de Lobos BUAP, fue con quien nosotros teníamos una negociación adelantada y por una petición de la Liga, fuimos muy cautos al declarar. Nosotros no podíamos dar por hecho nada hasta que la asamblea de dueños nos diera su anuencia. No caímos en ninguna provocación y al contrario, agradecemos a Mario Mendívil la forma como siempre se portó con nosotros”.

¿Casa temporal?

El estadio se encuentra ubicado en el área histórica de El Chamizal, prácticamente al borde del Río Bravo que divide a Ciudad Juárez de El Paso, Texas. La idea de la dirigencia fronteriza es construir un nuevo inmueble, en un proyecto que será anunciado próximamente.