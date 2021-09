Con la llegada del pelotero José Juan Aguilar, los Charros de Jalisco tienen listas sus armas y prácticamente ya comienzan a vislumbrar lo que será el lineup ideal para lo que será su debut en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el próximo 5 de octubre frente a Sultanes de Monterrey.

Aguilar se incorporó a la pretemporada de Charros este martes y llega para convertirse en el jardinero central del equipo rumbo a la Temporada 2021-22 de LMP. A sus 31 años de edad, el michoacano sabe que aún tiene condiciones necesarias para ser un referente y señaló que la novena tapatía tiene el firme objetivo de luchar por el título.

“Todos los días me preparo para dar lo mejor de mí, al principio (en verano) no fue el lo mejor para mí, pero terminé fuerte, jugando y sano. Al final no se logró el objetivo que era el campeonato, igual que será aquí, ir por el campeonato paso a paso, pero ése es el objetivo”.

De acuerdo con información del propio equipo de Charros, la directiva y el manager Roberto Vizcarra vislumbran que para su primer juego de la temporada Fernando Flores arrancaría como receptor, mientras que las bases serían cubiertas por Christian Villanueva en la primera almohadilla, Manny Rodríguez desde la intermedia y Agustín Murillo en la antesala.

Asimismo, Amadeo Zazueta estaría contemplado para estar en las paradas cortas, en tanto que los jardines serían resguardados por Félix Pérez en el derecho, Julián Ornelas en el izquierdo y Aguilar en el central.

Por otro lado, en cuanto al tema del pitcheo se refiere, Charros contará con una rotación de abridores que será encabezada por Orlando Lara, además de elementos que se estrenarán con la novena blanquiazul como lo son Jaime Lugo y Alex Diego.

