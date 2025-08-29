Sequía de gol en Chivas pese a la apuesta de Amaury Vergara por delanteros experimentados

La delantera de Chivas se ha convertido en un dolor de cabeza para la directiva del Guadalajara, ya que no han encontrado a ese delantero letal que le brinde resultados a la institución, pese a regresar elementos de vasta experiencia como Alan Pulido y Javier “Chicharito” Hernández.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR repasamos cuál ha sido el rendimiento de los delanteros experimentados que han llegado a Chivas en la era de Amaury Vergara.

El primer atacante de experiencia que sumó Chivas a sus filas en el inicio de la gestión de Amaury Vergara fue Oribe Peralta. El histórico atacante mexicano llegó al Guadalajara procedente del América y con su carrera futbolística a menos.

El “Hermoso” pasó de noche en el Guadalajara, después de que disputó 34 partidos, sumando un total de 1,169 minutos, de los cuales solo le alcanzó para conseguir un gol, convirtiéndose en uno de los peores fichajes del conjunto Rojiblanco en los últimos tiempos.

Posteriormente, en 2024, llegó Javier Hernández, quien se convirtió en el fichaje bomba de la Liga MX, después de regresar a las filas del Guadalajara en una histórica presentación, la misma que ilusionó a la afición rojiblanca ante el retorno de Europa de uno de sus máximos referentes.

Pese a la gran ilusión y el impacto mediático que generó el regreso de “Chicharito”, la respuesta del jugador sigue quedando a deber, después de que ha disputado 34 partidos, sumando un total de 1,527 minutos, de los cuales ha marcado un total de tres goles y dos asistencias.

Finalmente, como solución para el ataque del equipo, Alan Pulido regresó a las filas de Chivas de cara al Torneo Clausura 2025. Después de cinco años en la MLS, el último campeón de goleo del Guadalajara y cinco veces campeón con la camiseta del Rebaño Sagrado se convirtió en el fichaje más importante del equipo en aquel semestre.

Pese a que tuvo un inicio prometedor, el rendimiento del histórico atacante de Chivas ha quedado a deber, después de que suma un total de 19 partidos, de los cuales suma 1,064 minutos, donde únicamente ha registrado dos goles y dos asistencias.

