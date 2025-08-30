Novak Djokovic superó un problema de espalda al inicio del partido para vencer a Cam Norrie. Y, a los 38 años, se convirtió en el hombre más veterano en alcanzar la cuarta ronda del US Open desde 1991, cuando Jimmy Connors tenía la misma edad.

Djokovic se impuso con parciales de 6-4, 6-7 (4), 6-2 y 6-3, ayudado por 18 aces, en lo que dijo fue su mejor actuación al servicio en lo que va del torneo.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam pareció en peligro de igualar su salida más temprana en Flushing Meadows cuando necesitó atención médica cerca del final del primer set. Pero se recuperó para alcanzar los Octavos de Final en la ocasión 69 de su carrera, igualando a Roger Federer en el récord histórico.

Enfrentará en la ronda siguiente al alemán Jan-Lennard Struff, quien proviene de la fase clasificatoria.

Djokovic, séptimo cabeza de serie, no reveló detalles específicos de su lesión en su entrevista en la cancha después del partido.

“Estoy bien. Estoy tan joven como siempre y tan fuerte como siempre”, afirmó.

Fue durante un punto en 5-3 en el primer set cuando Djokovic levantó su raqueta de manera incómoda para alcanzar una volea y mostró inmediatamente indicios de que algo no estaba bien. Intentó estirar su espalda entre puntos y apenas corrió por una bola que Norrie envió hacia una esquina.

Después de eso, Djokovic indicó al juez de silla que quería la visita de un kinesiólogo, y luego se dirigió al vestuario para una pausa médica, agarrándose la parte baja de la espalda. El serbio regresó pronto a la cancha y mantuvo su servicio para llevarse el primer set.

Es la tercera vez en un torneo de Grand Slam esta temporada que Djokovic se ve aquejado por alguna dolencia durante un partido, y la segunda ocasión en que tuvo que detenerse.

