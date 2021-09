Koeman estalla contra el presidente del Barcelona por filtrar información

Cuando parecía que los temas externos desaparecían para el Barcelona, Ronald Koeman habló para "Algemeen Dagblad", un medio neerlandés, y se quejó de los comentarios que se hicieron en la prensa sobre su renovación, dicha culpa se la adjudicó a Joan Laporta, presidente del club, por filtrar información a los medios de comunicación.

Estadio Azteca aumentaría su aforo para los juegos de eliminatorias

"Hace dos semanas tuvimos unas conversación sobre un nuevo contrato. Nada de esa conversación salió en la prensa hasta que el presidente lo comentó con ciertos periodistas la semana pasada sobre la situación que atravesaba el club, las finanzas y más cosas", comentó el estratega de los Blaugranas.

Acerca de dicha información que se suscitó en la prensa española, estos mismos aseguraban que la renovación tenía tres condiciones: ganar LaLiga, tomar en cuenta a la cantera y tener una propuesta ofensiva en los partidos.

"Al día siguiente, los medios decían que Koeman podía firmar un nuevo contrato si cumplía tres condiciones. Yo pensaba que esto no podía estar pasando. Salieron cosas que me molestaron porque no demostraban apoyo al entrenador", dijo Koeman.

Medvedev jugará su tercera final de Grand Slam

Distintas versiones apuntan que la directiva del Barcelona, encabezada por Laporta, se está planteando en renovar al neerlandés; sin embargo, apenas va comenzando la temporada y todo puede pasar.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AA