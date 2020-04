Jürgen Damm se niega a jugar con Tigres

Después de la derrota de los Tigres con Francisco Venegas al mando ante el Atlas por goliza de 6-0 con Lucas Acosta en los controles, la afición regiomontana se lanzó en redes sociales pidiendo que Jürgen Damm entre al relevo y maneje al equipo en el FIFA 2020.

Los felinos ya acumulan dos derrotas en el torneo virtual con dos "manejadores" diferentes: Nahuel Guzmán ante América, en la derrota 3-2 y ahora Venegas.

Las exigencias fueron creciendo de tono hasta que Damm salió al quite para bajar los ánimos, lanzando el mensaje de que a él, desde que anunció que no renovaría con los norteños, no lo han tomado en cuenta para nada.

A toda la afición��⚽️ pic.twitter.com/k3vL7lZbMe — Jürgen Damm (@jurgendammr25) April 18, 2020

"A mí nunca me consideraron en principio para la ELiga, y prácticamente para nada relacionado al equipo desde que anuncié mi salida, NO pienso ya participar... No es un tema de orgullo, simplemente creo que las cosas no se deben forzar".

Damm en conferencia de prensa dijo que ya no estaría con los norteños para el siguiente torneo, y desde ahí fue relegado por el cuerpo técnico y los directivos de los Tigres.

El jugador se ha mantenido activo en redes sociales, mostrando el acontecer de su vida desde ese hecho.

JM